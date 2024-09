“Camino sinuoso”: con un asado de por medio, los dirigentes del campo pusieron la lupa sobre el Gobierno y el momento “difícil” para los productores

Escuchar

En una reunión informal, ayer por la tarde noche, en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el barrio porteño de Palermo, los presidentes de las entidades que conforman la Mesa de Enlace debatieron sobre los problemas que tiene el sector agropecuario y cómo afrontar lo que se viene.

En el encuentro los cuatro titulares coincidieron que es un año muy difícil el que enfrentan los productores. Carlos Castagnani, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), contó que, si bien mantienen un contacto continuo entre ellos, este tipo de encuentros personales son muy ricos y que fortalecen el vínculo entre las entidades.

“Al no haber temario, fue una reunión amena, relajada y distendida para intercambiar ideas. Hablamos y comentamos de cómo ve cada entidad la marcha del Gobierno, la política y la producción en general. Fue buena para todos. Como Mesa Enlace, estamos esperanzados en la política que lleva adelante este Gobierno. Sabemos que es un camino sinuoso, pero creo que está dando señales positivas. En eso coincidimos todos. Y después, por supuesto, hay puntos que quizás no tenemos la misma mirada entre las entidades con el Gobierno, pero es el juego sanísimo de lo que es la pluralidad y la democracia. Nunca debemos dejar de tener presente que, en los puntos en los que no tengamos la misma mirada, siempre tenemos que respetarnos mutuamente”, dijo a LA NACION.

Las señales de las que Castagnani habla fue plasmada hoy por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión. El funcionario destacó: “Para el sector agropecuario, bajamos y eliminamos retenciones a la carne porcina, bovina y los lácteos. También derogamos 131 resoluciones obsoletas y desburocratizamos el comercio de granos”.

Son varios los temas que preocupan al sector agropecuario, entre ellos la presión fiscal, las retenciones y el cepo. Según comentó Castagnani, se está trabajando en algunas ideas para presentarle al Gobierno y, ni bien tengan en claro, pedirán una reunión con los funcionarios. “Sabemos que las puertas están abiertas, de hecho, tenemos diálogo permanente con las autoridades y eso lo rescatamos también”, indicó.

Fuera del protocolo, luego de la reunión de trabajo con un grupo de asesores, Elvio Laucirica, presidente de Coninagro; Elbio Guia, de Federación Agraria; Castagnani y Pino, se quedaron en el lugar y comieron un asado “de camaradería entre amigos”.

“Había buen asado y buen vino. Hablamos de nuestras entidades, de nuestras vidas personales, temas que en general es difícil hacerlo cuando hay un temario extenso. Este tipo de reuniones valen la pena porque construyen”, cerró Castagnani.

