Caminos con un metro de agua: la carrera de obstáculos que afrontan productores inundados

Odisea. Esa es la palabra que repiten este año los productores del partido bonaerense de Carlos Casares al momento de hablar de la cosecha gruesa. Después de lluvias que superan los 700 milímetros en lo que va del año, allí, en la zona sur, ya quedaron 68.000 hectáreas bajo el agua y los caminos rurales anegados justo en el momento de la recolección de la soja. También hay graves problemas para los tambos.

“Estoy desesperado”, dijo a LA NACION el productor y contratista Cristian Vicente, que tiene más del 40% del campo de 200 hectáreas, en la zona de Ordoqui, bajo el agua. No puede sacar lo poco que pudo cosechar porque a la salida del campo hay más de 3000 metros de un camino rural inundado.

Una situación similar vive Gustavo Gil, que tiene un campo alquilado de 260 hectáreas en la misma zona, con un 90% bajo el agua y otras 280 propias con un 40% anegado. De esa superficie hay 50 hectáreas de maíz en donde solo pudo recolectar la mitad y de soja, sobre poco más de 100, cosechó 20. “Estamos muy complicados, hay partes del campo adonde ni siquiera podemos llegar”, describió.

Todo se generó por dos motivos: por un lado, lluvias superiores a igual fecha del año pasado, cuando iban unos 400 mm. Por otro lado, agua que ingresa de partidos vecinos. A esto se agrega una topografía del partido con médanos de norte a sur que hacen que, mientras el agua avanza e inunda una parte, luego hace lo propio en otra zona. El problema se ve en la zona sur de la ruta 5, que da contra el partido de Bolívar, y contra la 226 que va a Pehuajó.

Un campo inundado en la zona de Ordoqui

En este contexto, ambos productores coincidieron que lo que hace más difícil la situación es el estado de los caminos porque algunos tienen hasta un metro de agua, lo que hace imposible el acceso a los campos.

Los vecinos se organizaron para armar un camino interno alternativo al que usan normalmente. Gil indicó que ingresan con tractores o a caballo. Se busca “salvar” algo de la cosecha y lo que se puede se embolsa.

“Tenemos muchas complicaciones porque, por ejemplo, en el caso de la soja como la chaucha está baja no se la puede sacar. En cambio, en el maíz, se puede mientras el piso aguante”, comentó Vicente. “En Bellocq tenemos un cliente al que le estamos prestando servicio de cosecha y, de 140 hectáreas, 50 van a quedar bajo el agua”, agregó.

Un camino rural de Ordoqui, hay zonas con un metro de agua

“Se pierde mucho tiempo porque, a pesar de que se transita con pocos kilos [con la máquina], igual te encajás. Es todo una complicación, como productor y contratista. Encima, los costos son tan altos para sembrar que no se puede dejar el cultivo sin cosechar”, agregó.

Esta situación no es nueva para los productores. “Por lo menos ya experimentamos otras seis inundaciones de este tipo. Siempre es la misma situación, las soluciones no llegan nunca, necesitamos un buen canal para que haya drenaje permanente y que no se acumule el agua porque nosotros perdemos la mitad de la cosecha y nos tenemos que estar rebuscando para salvar lo máximo posible. Encima, cuando haya que sembrar la nueva cosecha no vamos a tener espacio. Siempre es la misma situación, las soluciones no llegan nunca como un buen canal, para que haya drenaje permanente y no se acumule el agua”.

Según un relevamiento de la firma Solum ligada al agro, al 12 de marzo pasado eran 42.534 las hectáreas inundadas en la región, mientras que al 16 del actual se saltó a 68.208 hectáreas. De esa superficie, 55.655 hectáreas están al sur de la ruta 5 y el resto, 12.553, al norte de la misma.