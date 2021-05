Cash flow: una herramienta sencilla y eficaz para las empresas del agro

Las empresas que mejor proyectan su crecimiento son aquellas que tienen bajo control todos los aspectos de su administraci贸n y deciden c贸mo crecer. Aunque muchas administraciones la pasan por alto, el cash flow o flujo de caja es una herramienta tan sencilla como eficaz a la hora de planificar la producci贸n y el crecimiento, con una mirada prudente.

驴Qu茅 es el cash flow? Es una planilla que muestra en forma esquem谩tica los gastos y erogaciones de la empresa, permite evaluar la viabilidad de la agenda de pagos, negociar plazos, si es necesario tomar deuda o si se pueden realizar inversiones.

El cash flow es, adem谩s, una herramienta de proyecci贸n, es decir, no solo informa la disponibilidad en caja y bancos, sino que tambi茅n muestra el estado que tendr谩 la empresa en semanas y meses siguientes.

Un dato importante es que el cash flow indica c贸mo 鈥渃ierra鈥 la posici贸n financiera actual con la proyectada para toda la campa帽a, con el fin de arbitrar decisiones de corto y mediano plazo. 驴Es necesario vender la cosecha anticipadamente para pagar insumos? 驴Se puede usar el saldo que tenemos en la tarjeta de cr茅dito? 驴A qu茅 proveedor hay que pedir que 鈥渆spere鈥 a la cosecha? 驴Cu谩l es el 鈥渞ojo鈥 bancario estimado?

Puede suceder que por su sencillez, el cash flow sea menospreciado o considerado una simple pr谩ctica burocr谩tica. Sin embargo, bien utilizada esta herramienta es una forma de optimizar la gesti贸n puertas adentro de la empresa, que con buena disciplina de trabajo genera beneficios concretos. Aqu铆, algunas buenas pr谩cticas que siempre conviene recordar:

Asegurar el timing del registro de los pagos y cobros

Normalmente la mayor dificultad administrativa para disponer de un cash flow confiable es la demora en el registro de los eventos en el sistema contable. Si la contabilidad est谩 desactualizada debe alimentarse el cash flow 鈥渆n paralelo鈥, llevando una doble imputaci贸n de todos los comprobantes que implican movimientos de fondos.

Esta duplicaci贸n no solo tiene un alto costo operativo sino que es fuente de errores y diferencias. Hoy existen muchos software que ayudan a mejorar el ingreso de los hechos econ贸micos de una empresa agropecuaria, pero siempre se requiere revisar procesos y equipo para lograr esto.

Proyectar la posici贸n financiera m谩s all谩 del corto plazo, m铆nimo una campa帽a o tres meses rotativos

Esta recomendaci贸n va a depender de la actividad. A medida que se progresa en el tiempo se deben agregar las semanas futuras de forma tal que siempre se pueda ver el horizonte del trimestre.

Conciliar todos los bancos diariamente y nunca superar un lapso semanal

Con las facilidades de 鈥渂anca en l铆nea鈥 que proveen hoy las entidades bancarias ya no hay excusa para demorar la lectura y conciliaci贸n de los movimientos y saldos. Tambi茅n conciliar semanalmente el estado de las tarjetas de cr茅dito. En el corto/mediano plazo la conciliaci贸n va a empezar a ser cada vez m谩s automatizada y va a empezar a dejar de ser un trabajo menos administrativo y m谩s anal铆tico.

Computar los cheques

Tanto los emitidos pendientes de d茅bito bancario y todo otro compromiso que comprometa la liquidez y no se haya registrado.

Reflejar la totalidad de la operaci贸n, incluyendo todos los cobros y pagos, no solo los comerciales o productivos

Por ejemplo, es com煤n ver en las empresas agropecuarias familiares que la caja de la empresa financie los gastos de la familia de los due帽os e incluir tambi茅n las demandas de fondos de esos gastos.

Llevar un saldo 鈥溍ido鈥

Previendo que no todas las cobranzas ocurrir谩n en su momento previsto, sensibilizar el riesgo de no cobrar en fecha las ventas. Tambi茅n es normal querer esperar a cosechar y/o vender la producci贸n por la especulaci贸n de las variables externas (precio, clima, etc.).

El cash flow ordenado permite la correcta aplicaci贸n de capital de trabajo. Si los productores no menosprecian sus inversiones 驴por qu茅 dar铆an menos importancia a la herramienta que muestra las posibilidades?

El autor es socio de Barrero & Asociados