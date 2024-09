“Combinación perfecta”: los dos factores que hicieron volar los precios en una exposición ganadera

Escuchar

En Cañuelas, durante la Expo Angus de Primavera, esta semana se hicieron ventas con precios récord o excepcionales en la venta de terneros. Estos valores buenos de la hacienda podrían ser llamativos dado que se dan en un momento en que el consumo interno de carne vacuna está muy planchado. Esto mientras que en lo que va del año la carne al público subió un 30,8% mientras la inflación general medida por el Indec trepó al 94,8%. Sin embargo, los especialistas consultados por LA NACION explicaron algunas de las razones que empujaron estos valores.

El remate televisado de Rosgan en la muestra logró un precio récord a nivel nacional, con un lote de 180 terneros machos vendido a $3570 por kilo. Luciano Colombo, de la firma Colombo y Colombo, dijo que fue una sorpresa haber “roto la barrera de los 3000 pesos”.

Raúl Milano, director ejecutivo de Rosgan, explicó que en eventos especiales o exposiciones, los precios tienden a subir por varios factores. Uno de los principales motivos es que estos eventos suelen contar con financiamiento bancario, lo que facilita las compras. Además, destacó que en esta ocasión se observó una oferta de animales con una “genética excepcional”, sin lotes regulares, lo que también impulsó la demanda. Y la baja oferta de ganado fuera del período de zafra también empujó la compra.

Normalmente, el 50% de las compras provienen de invernadores tradicionales y el 50% de feedloteros. Sin embargo, en esta ocasión, la mayoría de los compradores fueron criadores de invernada “que llevan los animales al campo y realizan una selección con ellos, sabiendo la genética que están comprando”. Por esa razón, aclaró que “este corrimiento no va a ser, en general, replicable en el resto de los remates televisados”.

Una subasta en el Arena Angus Tecnovax del Centro de Remates y Exposiciones Angus Expoagro

Consultado si igualmente esto puede implicar una suba del piso de precios indicó: “Hace aproximadamente 10 días hicimos un remate y aumentó el precio un 4 a 5% en comparación con lo que había sido el mes anterior. Entonces, uno empieza a ver que hay un movimiento en alza. No obstante, es importante aclarar que, en este caso, el que compra no es el fedlotero, porque no le dan los números para comprar esta calidad y pagar esos precios”.

Carlos Colombo, de Colombo y Magliano, coincidió en que se dio una “combinación perfecta” de financiamiento atractivo y buenos lotes. “Logramos, junto a los bancos presentes, ofrecer tasas bajas y plazos de hasta 180 días”, destacó. Agregó: “Se presentaron lotes sobresalientes. Además, a eso se suma que es un momento con poca oferta de terneros”.

Distinguió que este escenario es diferente al que se observa en la hacienda para faena, que “viene muy estancada y con cierto retroceso”. En cuanto a los terneros, que han mostrado los mejores precios, Colombo indicó que “la próxima semana nos revelará si realmente se ha elevado el precio mínimo o si es una tendencia que la gente está buscando. Creo que esta semana nos dará un contexto más claro sobre la situación”.

Una postal de la muestra Expoagro

Según Gervasio Sáenz Valiente, de Sáenz Valiente, Bullrich y Cía, las razones que explican los buenos precios en remates de este tipo son, primero, que la sequía del año pasado complicó la alimentación de los toros y la preparación de los animales para servicio, lo que resultó en una mayor cantidad de vacas vacías. “Esto hizo que este año la demanda fuera no solo temprana, sino muy selectiva y con muchas ganas de comprar”, indicó.

También agregó que hay una creciente búsqueda de mejora genética. “Los criadores están buscando mejorar la calidad de sus terneros, enfocándose en el peso y la alimentación adecuada de las vacas. La preparación con mejor campo y buenas reservas implica la necesidad de una genética superior en al menos el 50% de los padres y madres”, dijo.

Para Sáenz Valiente se agregó la tracción de una demanda internacional que requiere no solo cantidad en músculo, sino también calidad de engrasamiento. “Los frigoríficos están dispuestos a pagar mejor por novillos de calidad, lo que incrementa el valor en el mercado”, apuntó.

Hubo un fuerte interés de la demanda Expoagro

.

Por su parte, Eduardo Sigmaringo, presidente de Compañía La Legua, una cabaña, destacó que este fenómeno se debe a la visión a largo plazo que caracteriza a los criadores: “Como es un negocio de mediano y largo plazo, el criador siempre está mirando un poquito más lejos que el presente. Hay que tener en cuenta que hoy están dando servicio a la hacienda y el producto lo van a vender de acá a tres años. Por ende, están visualizando que más adelante va a haber un cambio en la Argentina”.

Esta expectativa de cambios en el contexto económico, sumada a una mayor apuesta por la genética, está impulsando la tendencia alcista en los precios. “Apostar por una mejor genética, mayor producción y mejor tipo de carne se traduce en un mejor precio”, sostuvo.

No obstante, Sigmaringo señaló que la seca del año pasado fue una de las trabas más importantes y que todavía en algunos lados no se terminó de superar. “Esa es la limitante más grande que hay”, dijo. “Y, por supuesto, todo el tema de retenciones y distintos tipos de cambio que redundan en precio y eso es rentabilidad”.

Para el futuro, expresó su confianza en que el presidente Javier Milei irá liberando el cepo y sacando las retenciones en la medida que lo pueda hacer. “Eso es lo que está pidiendo el sector ya hace décadas”, dijo. “Y el sector, si dejamos de lado la parte de impuestos y demás, lo que está necesitando es más apoyo, más créditos y alguna exención de impuestos para inversión”.