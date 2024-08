“Como hace muchos años no pasaba”: el frío le dio un duro golpe a una región que venía en shock

Escuchar

La región núcleo registró, recientemente, el tercer evento de frío más importante de lo que va del invierno, con temperaturas extremadamente bajas que han afectado al oeste. Entre ellas se encuentran los -8,7°C en Hernando, los -7,4°C en Colonia Almada, y los -6,7°C en Bengolea, Pellegrini -6,4ºC, mientras que en Rosario el termómetro marcó -2,1°C. En detalle, estas heladas en el oeste de la región, donde tampoco se han producido lluvias recientes hasta ahora, pone al trigo en un escenario mucho más delicado. Vale recordar que, en esa zona, el cultivo se encuentra en un estadio más avanzado y tiene mayores requerimientos de agua.

Cristian Russo, jefe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), precisó que este fenómeno climático se registró este último viernes, pero ya había comenzado el día anterior donde en Hernando la mínima fue de -8,8°C. Es el tercer evento más importante de frío tras el evento del 10 de julio, y luego del 15 de julio pasado. También a fines de julio último hubo una circulación muy fría que dejó mínimas más amables en torno a los -4°C.

“Este es el tercer evento de frío más importante de lo que va del invierno. El primero fue el 10 de julio pasado, luego otro pocos días después y, si bien el 28 de julio hubo otro evento de frío, no como este último del jueves y viernes pasado que se lleva la medalla de bronce. Volvimos a tener temperaturas muy bajas como hace muchos años no pasaba. Lamentablemente, esto llevó a que las temperaturas más frías se registraron en el oeste de la región, donde no se han producido lluvias recientes, lo que pone al cultivo en una situación mucho más vulnerable. También es la zona dónde el trigo está más avanzado y tiene mayores requerimientos de agua”, señaló Russo. “Y no hay agua a la vista en los próximos siete días”, advirtió el especialista.

Según la entidad rosarina, el jueves próximo se espera un ascenso de temperaturas y la posibilidad de empezar a recibir humedad que pueda capitalizarse en lluvias más adelante. Indicaron que “no solo es clave que el oeste de la región reciba lluvias para el trigo; toda la región está esperando lluvias significativas antes de que finalice agosto para mejorar las intenciones de siembra maicera y renovar el entusiasmo de los productores”.

“Hay un nuevo descenso de temperaturas para mañana, pero no sería tan importante. Estamos esperando para el jueves que vuelva a ascender la temperatura y a ver qué pasa con este cambio de circulación que se estaría dando el jueves para ver si empieza a cargar de vuelta la atmósfera de humedad y empiezan a aparecer los pronósticos de lluvias porque, por lo pronto, estamos con una semana por delante sin nada de agua. Estamos todos cruzando los dedos y esperando una buena lluvia en la última semana de agosto que levante las intenciones”, remarcó Russo.

“El sector agrícola continúa monitoreando de cerca las condiciones climáticas, con la esperanza de que una lluvia significativa pueda revertir la situación y garantizar una campaña de siembra de maíz más prometedora para el ciclo 2024/25″, dijeron en la BCR.

