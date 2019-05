En el sector señalan que el exjefe de Gabinete tuvo una actitud "dilatoria" en el conflicto por la 125 Fuente: Archivo

Fernando Bertello SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2019 • 12:03

"Al campo no le gusta el kirchnerismo". La frase es de Matías De Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), y resume cómo están viendo en sectores de los productores a la fórmula Alberto Fernández candidato a presidente y Cristina Kirchner como vicepresidenta.

Para diversos actores del campo consultados por LA NACION, que estaban con temor a la vuelta del populismo con Cristina, que vaya Alberto Fernández en el primer lugar de la lista "no cambia nada" en cuanto a la opinión de los productores respecto del kirchnerismo. En el sector sigue fresco el recuerdo por la política de intervención que tenía el gobierno anterior con respecto a los productos del campo.

En tanto, los exportadores evalúan como "muy sano" que el kirchnerismo haya definido su propuesta más allá de la decisión de voto de cada uno, y remarcan que como sector propician políticas para la producción, el comercio y las exportaciones.

"El campo no quiere kirchnerismo. La semana pasada estuve en la Expo Suipacha (una exposición lechera) y los tamberos, pesar de la crisis que vienen atravesando, apoyan el rumbo de este Gobierno (por Mauricio Macri)", señaló De Velazco.

"El campo tiene un rechazo a esa fórmula", remarcó el dirigente de Carbap, que señaló que el sector también identifica al exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner en el conflicto por la 125 con el kirchnerismo. "La actitud de Alberto Fernández en la 125 fue dilatoria", apuntó De Velazco.

Para Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), "no cambia nada" la presencia del exjefe de Gabinete encabezando la lista y con Cristina de vicepresidenta.

"Es el mismo temor a que vuelva el populismo; el kirchnerismo está. No veo que produzca un cambio en la concepción política del kirchnerismo", apuntó Chiesa.

Según el presidente de CRA, los productores también ven así esta fórmula. "La gente (por los productores) piensa que es una estrategia electoral y nada más", dijo. Más allá de esta postura suya, Chiesa indicó que su entidad en el marco de las elecciones también va a tratar de tomar contacto con el político para expresar la visión de la entidad sobre las políticas para el sector.

Para Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), "si bien es un componente distinto que esté Alberto Fernández encabezando la fórmula, no cambia mucho".

"Tiene más diálogo, pero es un mismo espacio. No varía nada para nosotros", apuntó. Señaló que habría "una posibilidad de diálogo distinto" si ganara las elecciones, pero insistió en que forma "el mismo espacio" (por el kirchnerismo). Opinó que hay que esperar el cierre de listas y ver la conformación del resto de las propuestas.

"Otra vez sopa, no es nada nuevo", analizó como opinión personal David Hughes, presidente de la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo). "Es lo mismo", agregó.

Para los productores, la candidatura de Alberto Fernández es solo una estrategia electoral, no un cambio de visión del kirchnerismo Fuente: Archivo

Hughes fue más allá. Se quejó de que en la política en general "no hay ideas frescas" para la toma de decisiones y comparó al país con Australia.

"Australia hace 28 años no para de crecer en el PBI y los políticos que acá han estado nos deben explicaciones, no excusas", expresó el presidente de la entidad. En esa línea remarcó: "Lamentablemente no vemos a nadie con ideas frescas para sacar al país adelante".

Exportadores

Según Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), lo que pasó con la candidatura del kirchnerismo "es muy sano para la democracia".

"Se definió el principal bloque de la oposición con chances electorales. Eso va a ordenar a los demás partidos y van a surgir alianzas. Esto va a reducir la volatilidad de fines de junio. Después será decisión de cada uno a quién vamos a votar. Como sector propiciamos siempre el diálogo y la construcción de políticas y medidas a favor de la producción, el comercio y las exportaciones", remarcó el presidente de Ciara-CEC.

"Estamos a favor siempre de aquellos que promueven el diálogo y la construcción conjunta de políticas. Si esta nueva fórmula presidencial va a corregir los errores del pasado, nosotros vamos a estar siempre a favor de aquellos dispuestos a probar el diálogo y la construcción conjunta de políticas", agregó Idígoras.

Acopiadores

Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, se interrogó por cuestiones que habían impulsado sectores del kirchnerismo, como la reforma de la Constitución, y de la Justicia, en este último caso de acuerdo al trabajo que elaboró el grupo de intelectuales donde está el escritor Mempo Giardinelli.

¿"Qué va a pasar con ese proyecto?", dijo. Luego agregó que "más que si es Macri, Alberto Fernández o Lavagna (quien asuma el 10 de diciembre) el campo tiene que tener una sola voz" en el momento actual.

"Más que preocuparse por lo que viene hay que tener una sola voz. El kirchnerismo nunca ha sido amigable con el campo, pero este Gobierno (por el de Macri) que ha sido amigable le encajó las retenciones (con los $4 por dólar el año pasado) y la tasa de importación (pese a que hoy se bajó para la soja sigue para fertilizantes y agroquímicos del exterior, lo que encarece los insumos)", evaluó.

"El destrato y la ineptitud con los ROE eran escandalosos", afirmó sobre el kirchnerismo. No obstante reiteró las críticas al gobierno actual de que en materia impositiva "muchas diferencias" no tiene con la gestión anterior.