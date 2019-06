Se formalizaron adecuaciones para la disposición 9

El Gobierno formalizó hoy los cambios en una disposición vinculada con la compraventa de granos que había generado críticas en sectores de la cadena agroindustrial.

En marzo pasado, la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario de la Secretaría de Agroindustria de la Nación emitió la resolución 9, que decía: "Determínase que en los contratos de compraventa de granos con entrega de mercaderías en los cuales los pagos hayan sido convenidos en dólares estadounidenses, éstos, sean parciales y/o finales, deberán ser liquidados tomando en cuenta la cotización del dólar estadounidense divisa de cierre tipo comprador del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha del efectivo pago".

Cuando se conoció la norma, el Gobierno argumentó que su objetivo era evitar diferencias que pudieran perjudicar a los productores con los pagos, además de dotar de previsibilidad a la operatoria. Por ello se decidió tomar el cierre del dólar del día anterior al pago a los productores.

La normativa generó críticas de operadores comerciales que sostenían que representaba una complicación administrativa y que obligaba a hacer notas de crédito o débito por unas tres millones de facturas. Pese a la controversia, según sostienen en la cartera de Agroindustria muchas empresas ligadas al negocio de la exportación, chicas y grandes, pudieron cumplir. Otras no lo hicieron porque decían que no tenían sistema y no hacían tiempo tampoco para pagar al día siguiente.

Además, en el medio la AFIP pidió trabajar para que se pudiera llevar adelante la adecuación con sistemas informativos. Por eso se abrió un plazo de 90 días.

En este contexto, hoy se conoció otra disposición, la 19, de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario que introduce cambios en la redacción del artículo sobre la compraventa de granos cuestionado. Ahora, queda así: "Determínase que en los contratos de compraventa de granos con entrega de mercaderías cuyo precio se halle nominado en dólares estadounidenses, la cancelación -tanto total como parcial- deberá realizarse tomando en cuenta el tipo de cambio dólar divisa del Banco de la Nación Argentina del cierre del día anterior a la fecha del efectivo pago".

Por un lado, como los contratos no se pagan efectivamente en dólares, se cambió la referencia a pagos convenidos en dólares por "nominados". Además, a partir del 1º de agosto próximo la AFIP va a tener disponible en el Sistema de Información Agrícola Simplificado (SISA) el aplicativo que prevea gestionar los pagos. Va a estar la posibilidad de hacer notas de crédito o débito y coincidir el tipo de cambio de la liquidación con el de pago, esto más allá de que puedan pasar unos días.

La disposición 9 sigue vigente pero con la 19 se incorpora justamente la AFIP a partir de agosto próximo. En los considerandos de la 19 se dice que la AFIP había "sugerido armonizar la terminología empleada en la redacción" con aquella que se aplica a la liquidación y pago de obligaciones tributarias.

"Todos la van a poder cumplir", apuntó Santiago del Solar, jefe de Gabinete de Agroindustria.