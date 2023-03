Con 22 vehículos exhibidos VW mostró su amplio y renovado stand sustentable

La marca participó de Expoagro 2023 con un espacio alineado con la estrategia Way to Zero y mostró todas las novedades de la marca.

escuchar

Ni las altas temperaturas impidieron que la última edición de Expoagro fuera un verdadero éxito. El sector agropecuario volvió a mostrar su fidelidad a la mega muestra y visitó, por ejemplo, el renovado stand de Volkswagen, alineado con la estrategia Way to Zero de la marca.

La marca reafirmó su alianza con el campo y con la industria argentina exhibiendo 22 vehículos de su amplia gama. En un stand de 2400 m2 estuvieron presentes la flamante familia SUVW con el nuevo Tiguan Allspace y el Taos MY23, el nuevo y deportivo Vento GLI, la gama completa de Amarok, el icónico ID. Buzz y hasta los imponentes camiones Volkswagen.

“Nuevamente Volkswagen dice presente en la feria rural más importante del país con muchas novedades en términos de producto y un stand con una propuesta renovada para encontrarnos con nuestros clientes y seguir acompañando a la industria agropecuaria, uno de los motores más importantes nuestro país”, dijo Martin Massimino, director comercial del grupo Volkswagen Argentina, durante la muestra desarrollada en San Nicolás de los Arroyos.

El espacio de VW fue construido respetando la estrategia Way to Zero de la marca, para lo cual se utilizaron maderas de reforestación, ladrillos y placas de PVC 100% reciclado, hierros modulares, partes de containers marítimos ya utilizados en otros espacios e iluminación 100% LED.

Las dimensiones del stand de la marca permitieron, por ejemplo, que la división Camiones y Buses aprovechara su presencia en Expoagro 2023 para exhibir toda la gama de camiones Volkswagen Delivery, Constellation y su reciente extrapesado El Meteor, definido como “el más grande de la marca”. Y como novedad, los visitantes pudieron tener contacto con el primer camión 100% eléctrico producido en la región, el E-Delivery.

Servicios y Postventa

Además de sus vehículos, Volkswagen desplegó en Expoagro la amplia gama de servicios financieros y de postventa que ha desarrollado para sus clientes. Con más de un año de servicio en Argentina, “Volks Assistance”, creado únicamente para clientes de camiones, brinda asistencia integral en cualquier punto del país. Es un servicio gratuito y disponible las 24 hs de todos los días del año. Llamando al 0800-888-8922 y a partir del diagnóstico que brinda el cliente, los técnicos especializados de VW definen la solución que mejor se ajuste a la situación: asistencia de manera remota o en el lugar donde se encuentra el cliente, o bien el traslado a concesionario.

La postventa, por su parte, estuvo presente en Expoagro promocionando su portfolio de accesorios originales y la colección completa de bicicletas, con diseños que comparten los mismo valores de la marca: tecnología aplicada a la satisfacción del cliente, diseño de vanguardia y materiales de primera calidad. La gama está compuesta por 4 modelos: MTB Highline, MTB Starter, Urbana y Plegable, todas adquiribles a través de la red de concesionarios oficiales en la tienda oficial de Volkswagen en Mercado Libre lanzada en 2022, al igual que el catálogo completo de accesorios Lifestyle, el merchandising orientado a los fanáticos de la marca.

Además se exhibió la Unidad de Servicio Móvil, un vehículo destinado a clientes particulares y empresas de flotas Volkswagen que necesitan una solución a domicilio. Se trata de camionetas Amarok convertidas en un taller móvil que, con un equipo de profesionales altamente calificados, tienen la capacidad para brindar asistencia remota. Entre otras operaciones se pueden realizar servicios de mantenimiento, cambio de discos y pastillas de freno, distribución y colocación de accesorios.

Por último, Volkswagen Financial Services ofreció atractivos productos financieros para toda la gama Amarok, como opciones con tasas muy competitivas: Tasa 0% y un producto especial para Amarok en Expoagro de $5.000.000 a 24 meses con Tasa 59%. También hubo financiación especial para Taos y toda la gama de SUVW en cuotas fijas y en pesos.

La completísima propuesta de VW en Expoagro tuvo también, de la mano de Shell, un espacio Kids con una propuesta virtual para que los niños pongan a prueba sus habilidades al volante a bordo de un Volkswagen Taos: a través de movimientos corporales debían juntar elementos biodegradables para sumar puntos y obtener una licencia de Eco Driver en papel reciclado.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION