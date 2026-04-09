Con 36.600 cabezas: mañana se hará el “Gran Remate” en el Banco Nación

La casa central del Banco Nación en CABA será escenario, este viernes, del 2º Gran Remate, que tendrá una oferta de 36.600 cabezas. La subasta, televisada, es organizada por Expoagro con el martillo de la consignataria Colombo y Magliano.

Según los organizadores, el remate “se consolida como una propuesta de alcance federal que combina volumen, calidad y herramientas financieras en un contexto favorable para el negocio ganadero”. La red de más de 75 sucursales de la firma consignataria permitió consolidar una oferta “robusta y diversa de lotes de invernada”, dijeron.

Juan Pedro Colombo, director y Martillero de la firma, expresó: “Estamos preparando la segunda edición del remate en la Casa Central del Banco de la Nación Argentina, con la organización de Exponenciar y con Colombo y Magliano a cargo de las ventas. Será un evento muy federal, con hacienda de aproximadamente 15 provincias y una oferta de 36.600 cabezas”.

“Tenemos mucha expectativa porque habrá muy buenos lotes en calidad y cantidad, con predominio de machos —terneros y novillitos—, además de un segmento de vientres y algunos lotes de faena. Será un remate extenso, de cerca de 400 lotes, que se desarrollará durante toda la jornada, y queremos agradecer especialmente a los clientes que nos acompañan en esta nueva edición”, destacó Colombo.

Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, señaló: “Este remate refleja el dinamismo del sector y la confianza de los productores en estos espacios que potencian los negocios. Desde Expoagro venimos acompañando e impulsando al sector con iniciativas que fortalecen estos encuentros”.

El evento comenzará a las 9 en el Salón de Actos del Banco Nación, con acreditación previa desde las 8 y un desayuno de bienvenida para los asistentes. El equipo de martilleros estará integrado por Juan Pedro Colombo, Carle Colombo, Hernán Vassallo, Juan Carlos Blasco y Martín Humarán. La subasta televisada podrá seguirse en vivo en las plataformas digitales de Colombo y Magliano y expoagro.com.ar.