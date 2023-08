“Con brecha no hay inversión”: fuerte reclamo en el agro para que se unifique el tipo de cambio

escuchar

ROSARIO.- A solo seis días de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el sector agroindustrial espera que la política marque un rumbo definido para los próximos tiempos, con un objetivo puntual: la unificación del tipo de cambio.

Durante el evento Experiencia IDEA Agroindustria, realizado en esta ciudad, Enrique Humanes, director de IDEA, presidente de IDEA Rosario y director de Trafigura SA, destacó la importancia de que esto suceda en el corto plazo porque hay una necesidad de estabilización cambiaria.

“Es una realidad de que todas las veces que hay inestabilidad cambiaria no es bueno, es la realidad del mercado, de las empresas y es lo que tenemos que tratar de corregir. Tiene que haber una agenda, donde todos estos temas se contemplen, porque si hay beneficios para unos y perjuicios para otros, en algún punto se rompe. Es muy difícil manejarse en una empresa con 10 tipos de cambios diferentes”, dijo.

En coincidencia, Daniel González, director ejecutivo de IDEA, remarcó que “con brecha no hay inversión; la brecha es algo que atenta a la inversión y sin inversión no hay empleo”.

“Estamos obsesionados con la creación de empleo privado en la Argentina, pero si miramos 10, 15 años para atrás, vemos que es prácticamente la misma cantidad de puestos formales de trabajo en la Argentina, eso nos parece inaceptable. Creemos que la única manera de torcer eso es con inversión”, indicó.

En esa línea, para Humanes es muy dificultoso que haya inversiones si continúa el cepo. “Es muy difícil que esto ocurra. Hay inversiones obviamente porque las plantas tienen que seguir funcionando, tienen que seguir trabajando, son inversiones de mantenimiento en general, eso se tiene que hacer porque si no, de lo contrario, tienen que parar las plantas; eso se está haciendo. Lo que estamos hablando es inversiones nuevas, ampliar estructuras. Para eso tenemos que seguir la coyuntura, no puede ser que todo el día estemos hablando de lo mismo, de cuánto vale el dólar, de cuánto es la brecha o de cuánto son las retenciones. Porque mientras esa sea la discusión, el tema de las inversiones no va a estar”, enfatizó.

A largo plazo

Por su parte, Mariano Bosch, director de IDEA y CEO y cofundador de Adecoagro, señaló que “cuando son inversiones a largo plazo lo que es relevante es la estabilización cambiaria”.

“En eso estamos todos muy de acuerdo. En la medida que logremos ir hacia la estabilización cambiaria, ahí es donde encontramos los equilibrios y podemos pensar en esas eficiencias a largo plazo. Estamos todos en ese camino, pero ¿cómo es el llegar a ese lugar si es a través de un dólar agro? Es ahí donde me termino perdiendo, donde es que está un beneficio de un lado u otro”, reflexionó.

Por otro lado, Bosch reclamó por las retenciones que tiene la leche en polvo en la actualidad. Vale recordar que el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció semanas atrás que desde el 1° de septiembre próximo “ninguna economía regional” pagará retenciones.

Sin embargo, tras una consulta a la Secretaría de Agricultura sobre cuáles serían los productos que dejarían de tener derechos de exportación se nombró solo al maní, arroz, industria forestal, la vitivinicultura, tabaco y cáscara deshidratada y aceites esenciales de cítrico. Así, no es que “todas” iban a estar incluidas.

Pedido por la leche en polvo

“Lo que es relevante es que, por ejemplo, la leche en polvo tiene retención del 9%. Ahora en septiembre se está hablando de sacar algunas retenciones de las economías regionales. Me parece que estaría buenísimo que la leche en polvo entre dentro de ese esquema, así pensamos en el largo plazo. Porque una cosa de tanto valor agregado como es la leche que, se transformó con el maíz, en trabajo, en energía, en biodigestión, en todo esto que le agregaste valor para llegar a que la leche en polvo tiene el 9% de retención, nos parece que no tiene sentido como país agroindustrial”, dijo.

Por último, Paula Altavilla, presidenta de IDEA, señaló que “la Argentina necesita estos planes de mediano y largo plazo y para esto hay que sentarse todos juntos a una mesa”.

“Estamos en una situación muy particular, va a requerir mucho trabajo y mucho esfuerzo lo que viene por delante”, dijo.