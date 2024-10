“Con mis hijitos de cuatro patas”. El desconocido deseo de Milei cuando deje la Casa Rosada

Escuchar

En reiteradas oportunidades, el presidente Javier Milei ha exteriorizado su deseo de vivir algún día en el campo. Ha dado a conocer lo que más adelante, cuando deje la Casa Rosada, podría llegar a hacer junto a sus “hijitos de cuatro patas” lejos de la ciudad.

Durante la última entrevista que brindó en Neura, Milei adelantó lo que hará una vez que ya no tenga puesta la banda presidencial. Aunque esta no es la primera vez que se refiere al tema. Consultado por Alejandro Fantino, conductor del ciclo, sobre lo que hará con su vida cuando no sea más el presidente del país, respondió: “Si fuera por mí me iría a vivir en el medio de un campo, con mis hijitos de cuatro patas, con mi pareja, si estoy en pareja, y a dedicarme a leer, a escribir y dar conferencias”.

La entrevista la brindó este martes, en el día de su cumpleaños. Además, el mandatario insistió en que lo que hace como presidente de la República Argentina para él “es un trabajo”. “Yo lo he dicho sistemáticamente y debería quedar claro en mi proceso decisorio”, aclaró.

Esta no es la primera vez que Milei manifiesta su deseo de vivir en el campo junto a Murray, Milton, Robert y Lucas. En otras oportunidades, aclaró que “volvería al llano”. En una entrevista que brindó en El Observador, respondió que “no seguiría en la política” tras el término de su mandato, no obstante, hizo una salvedad. “Yo conté básicamente cuál es mi intención: mi intención es irme a vivir en el medio del campo, donde no me vea nadie”, contó.

Sin embargo, al ser consultado por el periodista Esteban Trebucq sobre por qué lo haría, agregó: “Porque no quiero saber más nada de nada. Me quiero ir, me voy a ir al campo con mis perros. Me quedo ahí, y viviré de dar conferencias. Listo. Ya está”. Seguido fue consultado por la cantidad de mandatos que se quedaría en el Poder Ejecutivo: “Los que determine la gente”.

Capitalismo de amigos

Este miércoles, Milei también reivindicó el rol que ha tenido el sector agropecuario en la economía del país y lo que sucedió durante las gestiones anteriores. Fue en su discurso en el World Economic Forum (WEF) desde el Palacio Libertad donde criticó a las gestiones anteriores y sostuvo que la Argentina tiene un gran potencial en sectores clave como el agropecuario y agroindustrial, que producen alimentos para 500 millones de personas y lideran en tecnología productiva, genética y maquinaria.

Javier Milei durante su discurso en el World Economic Forum Captura

Después de enumerar uno a uno los sectores como la minería y la tecnología, deslizó que durante años se le sacó al campo para sostener el capitalismo de amigos. “A eso hay que sumarle el desarrollo de los sectores primarios en los que Argentina ya es punta de lanza, pero cuyo potencial estuvo aplastado por décadas por el régimen extractivo que los usaba como fuente de divisas para financiar el capitalismo de amigos. Me refiero, por supuesto, al sector agropecuario y agroindustrial”, afirmó.

