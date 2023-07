“Enemigos”: el gobernador Schiaretti criticó con dureza cómo el kirchnerismo trató al campo

escuchar

“Precisamos que le saquen el pie de encima al campo”, repitió varias veces el gobernador de Córdoba y precandidato presidencial, Juan Schiaretti, durante una disertación en la Exposición Rural de Palermo en el marco de una jornada de precandidatos presidenciales. Allí, el mandatario enfatizó la necesidad de apoyar al sector y eliminar las retenciones. También pidió incrementar el corte de los biocombustibles como una medida para impulsar la producción agropecuaria y fortalecer la economía.

“El Gobierno le puso el pie encima al campo y trata a los productores agropecuarios como enemigos objetivamente. Esto significa ponerle cepos y mantener las retenciones. No hay ningún país de América que cobre el derecho a las exportaciones agropecuarias porque son un impuesto directo a la producción”, dijo el mandatario en la jornada “Compromiso con una nueva Argentina”, organizada por la Sociedad Rural Argentina (SRA).

En esa línea, prometió que, en caso de ser elegido presidente, eliminará de forma gradual esa carga tributaria, poniendo a cuenta de Impuesto a las Ganancias. “Esto no podría llevar más de cuatro años”, dijo.

El gobernador cordobés explicó que en su provincia hay un trabajo conjunto con el sector agropecuario donde se determina ”el nivel del impuesto inmobiliario rural y que no haya ingresos brutos”. También, dijo: “Un programa de pavimentación de 300 km de red secundaria y terciaria, porque confiamos en el campo”.

“Después de tanto tiempo que el kirchnerismo puso las retenciones, vemos todos los años cómo los recursos que son de nuestros productores se van a engrosar las arcas del tesoro nacional en detrimento de las economías de las regiones productivas”, expresó.

Sostuvo que si no existieran las retenciones los productores pagarían el impuesto a las Ganancias y reinvertirían en su producción y en la localidad, lo que generaría más movimiento económico. “Mienten los que dicen que no se puede bajar por el déficit fiscal. Los estudios indican que por cada dólar que se baja automáticamente se recauda en 65 centavos de dolar en otros impuestos, o sea que es cuento que no se puede bajar las retenciones”, afirmó.

Por otro lado, señaló que es “clave” que se acaben todos los cepos y regulaciones que impiden que el campo produzca más. También remarcó la importancia de aumentar el corte de los biocombustibles. “Todos los países que tienen capacidad de producir biocombustible, bioetanol o biodiésel, lo están haciendo, y el corte en la Argentina, arbitrariamente, por una ley que se sancionó hace un par de años, se bajó. Considero que nuestro país tiene que tener un corte mínimo de biocombustible del 20%, y de ahí para arriba, para que todos podamos tener cada vez más biocombustible”, señaló.

Para Scharetti, a partir del 10 de diciembre es importante implementar un plan de estabilización serio, que tenga como base eliminar el déficit fiscal y la búsqueda de acabar con los diferentes tipos de cambio. “Hay que empezar a eliminar el cepo y llegar a un tipo de cambio libre y único, porque eso también está afectando mucho a nuestro aparato productivo y, fundamentalmente, al sector agropecuario”, indicó.

Por otro lado, habló sobre la importancia de “premiar la producción, el trabajo y no ponerle el pie encima, no considerar un enemigo y ponerles impuestos distorsivos que impidan la inversión, sino por el contrario estimularla porque quien genera empleo es el sector privado”. Tambien remarcó la importancia de eliminar “la industria del juicio”.

En otro tramo de su presentación, Schiaretti se refirió a la falta de divisas en el país: ”Para conseguir dólares, me parece que los vientos internacionales soplan a favor de la Argentina. Porque nosotros tenemos y producimos cosas que en el mundo necesitan y que tienen buen precio”. En ese aspecto, el gobernador cordobés destacó el litio, el gas y el petróleo, la economía del conocimiento, la pesca, y el complejo agroalimentario.