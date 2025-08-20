Congreso Internacional de Maíz: inteligencia artificial, nueva maquinaria y perspectivas de futuro en la Región Centro

Los próximos 27 y 28 de agosto, Crucianelli volverá a ser protagonista en el Congreso Internacional de Maíz (CIM), que se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario. En esta nueva edición, la firma santafesina exhibirá su línea completa de sembradoras y fertilizadoras para granos gruesos, y presentará oficialmente la Dómina, un desarrollo que marcará un hito en la historia de la compañía.

“Exhibiremos soluciones equipadas con tecnología de precisión de última generación, desarrolladas para maximizar la eficiencia productiva y alcanzar rindes de calidad en uno de los cultivos que más exige precisión y eficacia en su manejo”, explicaron desde la firma. Entre los modelos que podrán observarse también estarán la Gringa y la Plantor, dos clásicos de la marca en siembra de granos gruesos.

La gran novedad será la presentación de la Dómina, que ingresará en fase de pre-serie comercial en 2026. Con este lanzamiento, Crucianelli busca dar un paso más en el camino de la innovación, acercando al productor equipos que combinan robustez mecánica, electrónica avanzada y capacidad de adaptación a distintos escenarios productivos.

Dómina, un desarrollo que marcará un hito en la historia de la compañía.

Un punto de encuentro estratégico

El CIM se consolidó como un espacio clave para productores, técnicos, investigadores y referentes del sector. La edición de este año reunirá a más de 120 oradores nacionales e internacionales que abordarán la actualidad y el futuro del maíz desde múltiples perspectivas: manejo de enfermedades, brechas de rendimiento, impacto climático, nuevas variedades, control de la chicharrita, financiamiento, agregado de valor, huella de carbono, biocombustibles, biotecnología y mercado internacional, entre otros.

Además de la muestra de maquinarias, Crucianelli tendrá un rol protagónico en la agenda académica. El jueves 28, de 16:45 a 17:45, el CEO de la compañía, Gustavo Crucianelli, integrará un panel sobre inteligencia artificial junto al emprendedor tecnológico Mateo Salvatto y al especialista en IA Fredi Vivas, profesor de la Universidad de San Andrés. El debate girará en torno a cómo la IA puede transformar al agro y a la maquinaria agrícola en los próximos años, desde la gestión de datos hasta la toma de decisiones en el lote.

Para la empresa, el congreso representa una oportunidad para estar cerca de productores, asesores y técnicos, pero también para intercambiar experiencias con investigadores y referentes del sector. “El Congreso de Maíz es un espacio clave donde se comparten tendencias, innovaciones y estrategias que impulsan la producción del cultivo a nivel nacional”, remarcaron desde Crucianelli.

Una agenda de primer nivel

La grilla de disertantes incluirá a referentes de gran trayectoria como Gustavo Maddonni, Margarita Sillón, Lucas Borrás, Santiago Tourn, Tino De Rossi, Lucrecia Couretot, Jorge Mercau y Norma Formento.

A nivel internacional se destaca la participación, por primera vez en Argentina, de Tony John Vyn (Estados Unidos), además de Carlos Muñoz Zavala y Ernesto Cruz (México), Luiz Gustavo Floss, Cristina Tonial Simões, Sergio Simões y Sergio Abud Da Silva (Brasil), Nicolás Maltese (Uruguay) y Heather Tredgold (Sudáfrica).

La agenda también contará con especialistas en clima como Eduardo Sierra y Leo De Benedictis, analistas de coyuntura nacional como Eduardo Feinmann, Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni y Lucas Romero, y un bloque económico a cargo de Salvador Di Stefano, David Miazzo, Marcelo Elizondo y Sebastián Senesi.

La voz de la Región Centro

La Región Centro también tendrá fuerte representación institucional con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el secretario de Agricultura y Ganadería provincial, Ignacio Mantarás; el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; y el secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Marcos Blanda.

Gustavo Puccini, Ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

Puccini destacó la participación de empresas como Crucianelli, no solo en el CIM sino también en el entramado productivo provincial y nacional. “Este tipo de empresas hacen de Santa Fe una provincia modelo en industria y desarrollo, y que estén presentes en el CIM demuestra este círculo virtuoso en el que ahora se encuentra la provincia”, señaló.

El funcionario también resaltó el impacto que generan eventos de esta magnitud en Rosario. “La ciudad resurge y vuelve a ocupar lugares que supo tener. A nivel provincia, nos entusiasman proyectos que ya están en marcha, como la modernización del Aeropuerto Internacional de Rosario y el acuerdo SANTA FE BIO, que convertirá a la refinería de San Lorenzo en una biorefinería de vanguardia, con más de US$ 400 millones de inversión y la creación de 1.000 puestos laborales”, agregó.

Innovación con sello argentino

Con entrada libre y gratuita, pero con cupos limitados mediante inscripción online, el CIM 2025 se proyecta como un encuentro de referencia para toda la cadena del maíz. En ese marco, Crucianelli reafirmará su visión de acompañar al productor argentino de manera integral, combinando innovación tecnológica con cercanía en el campo.

