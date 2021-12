El insecticida más vendido del mundo tiene oferta garantizada en Argentina

La siembra gruesa avanza a buen ritmo y, por eso, en los lotes que ya tienen un desarrollo avanzado, comienzan a advertirse los primeros casos de ataques de plagas. Para contrarrestar esa amenaza, la buena noticia es que la Argentina tiene oferta garantizada de Coragen, el insecticida de FMC Corporation más vendido del mundo.

Para que ello sea posible fue necesario que FMC tomara la decisión en junio pasado de comenzar a formular la molécula Rynaxypyr en Pergamino, con el fin de abastecer tanto el consumo interno como la exportación a países de la región de esta herramienta de protección de cultivos.

“Coragen tiene la molécula de insecticida más vendida a nivel mundial, no solo por su eficacia sino también porque es banda verde. FMC hasta este año solo la formulaba en dos plantas en todo el mundo y decidió sumar a Argentina, ya que nuestro país es uno de los mayores usuarios de la tecnología a nivel mundial”, cuenta Juan Caporicci, Gerente de Servicio Técnico de FMC.

El dato de que la molécula se está produciendo a nivel local es de especial relevancia porque actualmente hay problemas de producción en algunos países, lo que ha provocado un déficit de abastecimiento de algunos principios activos. “Para esta campaña, nuestros productores pueden tener la tranquilidad de contar con Coragen para su plan de Manejo Integrado de Plagas (MIP), debido a que la producción local asegura la disponibilidad del producto”, subraya el Ing. Agr. Caporicci.

“Producir en la Argentina es una muestra de que FMC está cambiando su estrategia, trayendo solamente los ingredientes activos desde el exterior para formular los productos a nivel local. De esta manera generamos desarrollo, empleo y divisas al sustituir importaciones y fomentamos la exportación”, destaca, por su parte, Matías Retamal, Gerente de Insecticidas, Fungicidas, Tratamiento de Semillas y Sanidad Vegetal para FMC Cono Sur.

Las ventajas de Coragen

Uno de los principales beneficios que tiene Coragen es que se adapta favorablemente a todas las estrategias de MIP, tanto en soja como en maíz. Además, representa un aporte a la sustentabilidad, ya que es un producto banda verde, amigable con el ambiente, que se aplica con bajas dosis por hectárea y que si bien tiene altísima efectividad para el control de orugas, no afecta a otros insectos y microorganismos integrantes de la fauna benéfica para los cultivos.

Otra gran ventaja de Coragen es que todavía existen muchas especies de orugas que no se ven afectadas por los cultivos, pues poseen una genética modificada que les confiere protección contra sus ataques. “En eso también está creciendo el uso estratégico, para combatir aquellas plagas que no sufren problemas por esta biotecnología en las semillas”, añade Caporicci. Por último, es de destacar que hasta el momento no se han advertido casos de pérdida de sensibilidad o resistencias al uso de Coragen.

Gracias a sus ventajas y a la oferta garantizada de producto para nuestro país, los productores argentinos tienen este año la tranquilidad de que podrán mantener bajo control a las plagas.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.