Cosecha gruesa: cómo proteger cultivos y tecnología agrícola con las coberturas de RUS Agro

Con un fuerte perfil federal, única con calidad certificada ISO 9001, acompaña a productores y empresas de todo el país ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada región. Su estrategia combina cercanía territorial con herramientas digitales innovadoras, reflejando un compromiso sostenido con la modernización del sistema asegurador y con el desarrollo del agro nacional.

Con el avance de la cosecha gruesa, los productores comienzan a enfrentar uno de los momentos más sensibles de la campaña. En esta etapa, donde el clima define buena parte del rendimiento, contar con una cobertura de seguros adecuada se vuelve esencial. En este contexto, RUS, desde su equipo RUS Agro, ofrece un seguro de granizo diseñado para acompañar al productor agropecuario con soluciones claras y efectivas.

El producto cubre los daños directos ocasionados por granizo, uno de los eventos más frecuentes y de mayor impacto económico sobre los cultivos en pie. A esto se suma la cobertura por incendio, protegiendo al productor ante focos de origen externo, caída de rayo o propagaciones inesperadas. Además, la póliza contempla la cobertura de resiembra, que permite liberar el lote y reimplantar cuando las pérdidas obligan a reiniciar el ciclo, brindando un respaldo clave para la continuidad de la producción.

Hoy la agricultura incorpora tecnología que ya forma parte del día a día: los drones utilizados para aplicaciones, monitoreo y manejo preciso del cultivo. Su adopción crece campaña tras campaña y se han convertido en una herramienta muy utilizada para mejorar eficiencia, reducir costos y tomar decisiones con información en tiempo real.

Acompañando esta evolución, RUS se convirtió en la primera aseguradora del país en ofrecer una protección integral para drones de uso rural, creada en el marco de la nueva normativa y el proceso de desregulación del sector. El seguro contempla dos ejes fundamentales:

Daños materiales al dron: accidentes, robo parcial o total, incendio.

Responsabilidad Civil: daños que el uso del equipo pueda generar a terceros, incluyendo deriva en aplicaciones aéreas.

De esta manera, tanto el cultivo como la tecnología que lo acompaña pueden estar protegidos con un esquema asegurador coherente, moderno y adaptado a las necesidades reales del productor agropecuario. Todos estos servicios y asesoramientos son brindados por integrantes de equipos técnicos especializados de RUS Agro, profesionales con experiencia en riesgos agrícolas y nuevas tecnologías aplicadas al campo. Y, como siempre, el productor cuenta con el acompañamiento de su Productor Asesor de Seguros, quien lo guía para elegir la cobertura más adecuada para cada situación.

RUS Agro reafirma así su compromiso con el desarrollo del agro argentino: proteger la producción, cuidar la inversión tecnológica y brindar tranquilidad para que cada campaña pueda desplegar su potencial.

