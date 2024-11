Cultivos de verano: girasol y soja, en los extremos de la tabla de márgenes agrícolas 2024/25

El fracaso de las cosechas de girasol en el hemisferio norte, particularmente en Rusia, Ucrania y la Unión Europea (UE), determinó que la producción mundial caiga 11%, según informó el consultor Jorge Ingaramo, y eso repercutió en los precios.

Así, en la región sur de la provincia de Buenos Aires, los compradores están ofreciendo entre 410 y 440 dólares por tonelada para asegurarse mercadería en la época de cosecha. Por esa razón, esta oleaginosa genera el mejor margen neto de la campaña 2024/25 en las regiones donde se puede desarrollar su cultivo. La soja, en cambio, con propuestas de compra a 280 dólares por tonelada, se ubica en el fondo de la tabla de resultados esperados.

Con datos de la plataforma agbi.com.ar, de la semana pasada, se puede ver que en el oeste bonaerense, si se asegura un precio de 420 dólares por tonelada para la posición cosecha, el girasol proyecta un margen neto de 223 dólares por hectárea en campo alquilado versus 172 dólares de trigo/soja, 93 dólares de maíz temprano y 60 de soja de primera.

Márgenes netos proyectados de la campaña agrícola 2024/25 en las zonas oeste y sur bonaerenses

Con estos resultados, las dos principales oleaginosas se ubican en los extremos de la tabla: el girasol en la primera posición, con el mejor resultado esperado, y la soja de primera en la última, con el peor resultado esperado.

La tendencia de los cálculos anteriores también se puede constatar cuando se consideran los rindes de equilibrio, es decir los rendimientos necesarios para cubrir los costos. En la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, con los precios considerados del girasol, solo hacen falta 19 quintales por hectárea para cubrir los costos versus 31 quintales de la soja. que cotiza alrededor de 280 dólares por tonelada para la época de cosecha.

Resultados similares se proyectan para el sur bonaerense, donde el girasol pica en punta con un margen neto de 265 dólares por hectárea versus 177 del maíz, 97 de trigo/soja y un quebranto de 28 dólares por hectárea para la soja de primera. En esa zona se repite la necesidad de obtener 19 quintales por hectárea para “salir hecho” con el girasol versus 29 quintales por hectárea de soja de primera.

Precios firmes por largo tiempo

¿Cuáles son las perspectivas de los mercados de girasol y de soja para la época de cosecha argentina? “Las producciones de girasol del hemisferio norte recién entrarán al mercado en la primavera de 2025, por lo cual la situación de escasez que se verifica actualmente, que genera los altos precios, puede proyectarse varios meses hacia adelante”, anticipó Ingaramo.

Para la soja la situación es inversa, en vez de escasez hay una abundancia de mercadería en el mundo

Para la soja la situación es inversa. “En vez de escasez hay una abundancia de mercadería en el mundo, producto de una cosecha norteamericana de 125 millones de toneladas, perspectivas de una producción 170 millones en Brasil y una buena cosecha argentina, del orden de los 51 millones de toneladas. La sumatoria de los tres países daría una producción mundial de 430 millones de toneladas, récord histórico, que torna poco probables repuntes importantes de precios en el corto y mediano plazos”, calculó Carlos Pouiller, director de AZ-Group.

Dicho de otra manera, es difícil pensar que los 280 dólares por tonelada que se ofrecen en el mercado interno actualmente para la época de cosecha de soja puedan catapultarse a valores significativamente superiores, excepto que aparezca algún cisne negro, como inconvenientes climáticos serios en Brasil o en la Argentina que recorten la expectativa de producción.

En síntesis, hacia adelante se abre un panorama alentador para los precios del girasol, que está generando incrementos en la superficie asignada en el plan de siembras. Los productores que resuelvan empezar a asegurar precio y construir una rentabilidad determinada pueden tomar los valores superiores a 400 dólares por tonelada mediante forwards con exportadores o fábricas.

No obstante, corresponde aclarar que, en muchos casos, los compradores ofrecen un precio determinado, por ejemplo 420 dólares por tonelada, compuesto por un valor base, por ejemplo 350 dólares, y un plus, por ejemplo 70 dólares. Las bonificaciones se liquidan a partir del valor base de 350, no del precio de 420.

LA NACION