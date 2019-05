Cuota Hilton: fijan el marco jurídico para el reparto hasta 2023

El Gobierno fijó el marco jurídico para la Hilton hasta 2023

El Gobierno formalizó hoy en el Boletín Oficial el marco jurídico que tendrá la distribución de la cuota Hilton, de alto valor comercial a Europa, hasta 2023.

"Para el ciclo comercial comprendido entre el 1° de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020 se utilizará el criterio de antecedentes de exportación de cortes Hilton del año 2018", dice el decreto presidencial 377 firmado por el presidente Mauricio Macri.

Luego agrega: "Para los restantes ciclos comerciales, se utilizará el criterio de antecedentes de exportación de cortes Hilton y no Hilton, a todo destino, correspondiente a los tres años calendarios anteriores inmediatos, con las ponderaciones que se establezcan para llegar a un equilibrio entre ambos cortes al final del período".

La cuota será distribuida en dos categorías de la siguiente manera:

Industria: hasta el 90% como máximo del total del contingente arancelario.

Proyectos conjuntos (productores, asociaciones y frigoríficos): hasta el 10%.

Según la norma, habrá un Fondo de Libre Disponibilidad "integrado por las toneladas que no resulten asignadas, las toneladas a las que los beneficiarios renuncien voluntariamente en el plazo que la autoridad competente determine y las toneladas que surjan de la pérdida de diferencia de tonelaje no exportado".

La cartera de Agroindustria verificará el grado de cumplimiento de la cuota.

"Aquellas firmas que al 30 de junio de cada ciclo comercial no hubieren exportado la totalidad del cupo asignado y no lo resignen dentro del plazo que la autoridad competente fije, se les descontará de la asignación que pudiere corresponderles para el siguiente ciclo comercial el tonelaje que no hayan exportado", precisa la norma.