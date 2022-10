De comparaciones inevitables a la realidad del negocio

escuchar

En Italia, a un tambero que está en la región de Chiarano, en la provincia de Treviso, le están pagando unos 130.000 euros al año en concepto de subsidios de la Unión Europea por los animales que tiene en su establecimiento. Es parte de una ayuda más amplia. El productor allí es valorado como un actor clave para el sostenimiento de la seguridad alimentaria. La gente ve bien que se quede en el campo y, más allá de la merma que viene registrando este tipo de respaldo, está bien visto que el productor pueda quedarse en el campo él y su familia. Se lo estimula. Eso, por ejemplo, lo pudo observar un grupo de productores argentinos que recientemente estuvo con la firma Agco Argentina en ese país. Además de la ponderación positiva, se suman muchos otros beneficios, como créditos accesibles y que a los 10 años se pueda llegar a tener por impuestos la devolución del 40% del valor de una máquina.

Ver de primera mano ese tipo de situaciones provoca comparaciones inmediatas con la Argentina, una sensación de impotencia y, también, de desazón. En medio de una sequía feroz, aquí se repite el ruego para que el Gobierno haga algo. Que haga algo con el sector que más aporta en divisas, retenciones y en arraigo en el interior desde Jujuy a Tierra del Fuego con su amplio abanico de producciones.

“En lo urgente, le solicitamos al gobierno nacional que, por lo menos, arbitre los medios necesarios para no estar pagando hoy anticipos de impuesto a las Ganancias sin tener certeza de que vayamos a tenerla. Este tipo de tributos, sumado a otros que son estructurales como las retenciones, ponen a una gran parte de los productores en situación de quebranto si la tendencia no se revierte”, dijo en la semana Nicolás Pino, presidente de la Rural.

La frase, en su lógica, es que el sector no podrá hacer frente a un pago por algo que no sabe cómo será ni siquiera de cuánto. En la comparación con el productor de Europa está claro que aquí mientras al argentino le sacan recursos al del Viejo Continente se lo trata de sostener. No esquilmar con una mayor carga impositiva.

“La sequía generará trigo con rindes debajo del promedio histórico, pero con costos por encima de la media histórica, por las secuelas del Covid, de la guerra y de la inflación mundial. En 2022, implantar una hectárea tiene mucho más riesgo que en años anteriores por este fenómeno”, explicó Matías Amorosi, gerente general de la consultora AZ Group. En este contexto, el productor argentino se enfrenta, además de lo mencionado antes, a un juego de varias pinzas, que van desde la cuestión de los insumos hasta el escenario económico. Sobre los insumos, Amorosi detalló: “Durante el año pasado prevaleció el encarecimiento. En 2022 hay dificultades para conseguir algunos, por las restricciones a la importación. Sucede que muchos operadores agotaron el cupo que otorga el Gobierno para importar con dólar oficial y deben recurrir al Contado con Liqui. Es el caso típico de los neumáticos”.

Poniendo el foco en ciertos productos del agro, llamó la atención sobre el retraso en algunas cotizaciones. “El precio de la leche en moneda constante pierde un poco todos los meses frente a la inflación. El de la hacienda se atrasó 24% respecto de la inflación entre abril y agosto de este año. No se prevé recuperación en lo inmediato porque los feedlots tienen buena ocupación, China desaceleró sus compras y el consumo interno sigue con bajo poder adquisitivo”, ejemplificó en su análisis general.

El caso de la carne vacuna ilustra muy bien el cambio de escenario que la volatilidad internacional puede operar sobre un negocio. Los frigoríficos venían con un buen nivel de ventas en valor, pese a la exportación “administrada” en volumen por el Gobierno, y de repente se encontraron que, por una conjunción de diversos factores, el mercado chino se deprimió con cortes que se han depreciado hasta un 30 por ciento. Algunos se preguntan si ya está el piso de precios o se verán otros valores más bajos.

Esta semana, el Ipcva, que armó en la Sial de París un stand de 1000 metros cuadrados y hacia donde fueron 33 firmas del negocio, informó que, “ante la incertidumbre económica en la Unión Europea y la baja en China, algunos exportadores compensan el negocio con envíos a mercados como Azerbaiján, Chipre o Filipinas”. Una estrategia para tratar de sortear el momento ante un panorama difícil y en el cual el sector privado, como está visto en el país, no tiene el mismo apoyo rápido y eficaz que en otras naciones.