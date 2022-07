Dirigentes de Juntos por el Cambio reclamaron “explotar el potencial del campo”

Con elogios al discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y críticas al Gobierno, dirigentes de la oposición participaron del acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo.

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta destacó el potencial del campo “que quedó reflejado en el discurso del presidente de la SRA, donde se podría generar más exportaciones, más inversión y más divisas”.

“Pero también quedó reflejado la frustración de que no se explota ese potencial por un Gobierno que no la ve, que tiene maniatado al campo, que lo tiene limitado, que es errático, que un día sube las retenciones y al otro día la baja, que no da reglas de juego claras. Lo que pasa es lo que dijo Pino, que tuvo que cambiar el discurso cinco veces en los últimos días. También me sentí comprometido por las palabras acerca de los que aspiran en el futuro a gobernar: estamos pensando en lo que viene, cómo hacer para duplicar las exportaciones en los próximos años”, añadió. Rodríguez Larreta estuvo acompañado por el diputado Diego Santilli (Juntos por el Cambio) y el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

En cuanto a la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, Rodríguez Larreta, señaló: “Un cambio de personas, la verdad, no significa nada. Acá lo importante es que haya un plan y en ese plan, el campo tiene que tener un rol protagónico, porque es el gran motor”.

En tanto, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, le pareció un “excelente discurso” y rescató la frase de Pino, “de acusar de especulador al Gobierno, que es la realidad”.

Patricia Bullrich, en el ingreso al acto de inauguración de la Exposición Rural la nacion

En el palco oficial, el diputado Pablo Torello (PRO-provincia de Buenos Aires) opinó “que después de tanto maltrato que el campo recibió del Gobierno, es destacable que se ofrezca como parte de la solución a los problemas”. Para el legislador, además, fue positivo que el presidente de la Rural “haya diferenciado entre los políticos corruptos de los que no lo son”.

En tanto, el diputado Martín Tetaz (Juntos por el Cambio-Capital Federal) consideró que Pino hizo bien en vincular la gestión con los resultados. “Es lo que no hace el oficialismo, que promueve un salario universal sin contraprestación o moratorias jubilatorias sin haber aportado”, dijo, y que hay que conectar “esfuerzos con resultados”. Respecto de la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, señaló que todavía persiste la incertidumbre ya que, en su opinión, el nuevo funcionario es un “experto en ambigüedad”.

A su vez, para el senador Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio-Formosa), “el Gobierno es el que debe ordenarse, la situación es difícil, permanece la desconfianza”. En tanto, la senadora Carolina Losada (Juntos por el Cambio-Santa Fe) opinó que el Gobierno, “le tiene que dejar de poner palos en la rueda al campo”, y que es difícil restablecer la confianza con la producción “cuando hay populismo”.

Sentado a la derecha de Pino en el palco oficial, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, fue el único mandatario provincial que participó de la inauguración. “Me quedó con la frase de que ‘el campo hace lo que dice y dice lo que hace’ de Pino, de la confiabilidad del campo, que desde siempre le viene poniendo el hombro a la Argentina, no de hace un año sino que hace décadas que lo viene haciendo”, dijo a LA NACION.

“Hoy, el grito del campo pide que el Estado le saque el pie de arriba del cuello, para que pueda producir más, para poder tener sus insumos para sembrar, cosechar y por supuesto tener una rentabilidad esperada. Es por eso que esta es una exposición especial, sobre todo por la situación económica muy acuciante que vive el país”, añadió.