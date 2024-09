Disputa comercial: Paraguay quiere desbancar a la Argentina de los dos mejores mercados de exportación de yerba mate

Escuchar

POSADAS, Misiones.- Ya lo dijo Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos, porque ésa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de ajuera”. La frase del legendario gaucho de José Hernández ilustra a la perfección lo que sucede en el sector yerbatero argentino, que siempre ostentó la “triple corona” (1° productor, 1° consumidor y 1° exportador), pero al que ahora le pareció un competidor a tener en cuenta: Paraguay.

A las peleas entre industria y productores por la desregulación del gobierno de Javier Milei, las dificultades de la macroeconomía y el atraso cambiario, ahora se suma la amenaza del país guaraní, que ganó músculo productivo y salió decidido a sacarle, o al menos competir con la Argentina, por sus dos principales clientes: Siria y Chile. Siria explicó en 2023 más de 7 de cada 10 kilos que la Argentina exportó y es la gran “joya” que ahora es codiciada por los paraguayos.

La semana pasada el vecino país envió, por primera vez, un cargamento directo que partió desde sus puertos fluviales para transbordar a un carguero en Montevideo y llegar al país donde más se toma mate en Medio Oriente. Hasta ahora habían enviado yerba mate a Siria, pero vía Líbano, otro mercado importante de Medio Oriente. “La ruta directa abarata los costos a la gente que está importando y eso va a hacer que ellos vayan importando mayor cantidad”, dijo Osvaldo Bittar, embajador paraguayo ante Siria.

El primer embarque de 36 toneladas de canchada por casi 80.000 dólares de valor ya fue enviado, según datos del Banco Central de Paraguay (BCP), publicó el diario Última Hora. Otros tres cargamentos están en camino por un valor total de 400.000 dólares. “La yerba mate paraguaya, por su alta calidad, logró conquistar tres nuevos mercados y sumó un total de 22 destinos al cierre del primer semestre”, dijo a Última Hora Daniel Oswald, titular del Centro Yerbatero Paraguayo (CYP). En enero-junio, los paraguayos exportaron 3,7 millones de kilos, un número que viene en franco ascenso. Aún están lejos de la Argentina, que en el mismo período colocó en el exterior 20,7 millones de kilos.

Pero si se mira la “película”, en lugar de la “foto”, las cifras muestran que las exportaciones argentinas están estancadas hace varios años y oscilan entre los 35 y los 40 millones de kilos (en 2020 fue el máximo, con 42,9 millones), mientras que Paraguay viene en franco ascenso. Como agravante se suma que el mate como bebida internacional, lejos de estar en retroceso como una gaseosa azucarada, no para de sumar adeptos de la mano de influencers como Lionel Messi, el Papa Francisco o estrellas de Hollywood como Viggo Mortensen, Kevin Bacon o Soe Zaldaña.

Los exportadores argentinos explican que sufren, cada cierto tiempo, el atraso cambiario que hace a los envíos menos competitivos. Mientras del otro lado Paraguay tiene el envión de una economía estable, con una inflación que no supera el 4% anual, acceso a financiamiento que ahora será aún más barato con el flamante estatus de “investment grade” que fue celebrado en el vecino país como la noticia económica más importante desde la inauguración de Itaipú, en 1984. Este mes, los industriales yerbateros de firmas como Kurupi, Campesino, Pajarito o Colón, aglutinados en el CYP, visitarán Chile para ir a tocar el timbre a los mismos clientes que hoy le compran a la Argentina, mayoritariamente.

“Vamos a viajar a Chile para ver nuevos mercados”, dijo Oswald y agregó que “este mercado es un gran comprador, sin embargo lo realiza con mayor volumen de Argentina por lo que buscaremos aumentar la cantidad exportada”.

Músculo exportador

“Los paraguayos tienen una producción que creció y han plantado mucha yerba con el propósito de venderle a la Argentina; nosotros tenemos sobreproducción y ellos tienen una cantidad que no saben dónde colocarla y se ven en la obligación de colocar en otros mercados, y claramente lo que hacen es mirar donde vende la Argentina y van atrás”, explicó a LA NACION Raúl Karabén.

Karabén es presidente de la Cooperativa de Productores de Yerba Mate de Santo Pipó, que elabora la marca Piporé, y es el tercer exportador de la Argentina. El primero es el Grupo Kabour, de origen sirio e instalado en Andresito, y el segundo es La Cachuera (que elabora la marca Amanda), con sede en Apóstoles.

El cuarto exportador por volumen es Las Marías, pero la número un en el mercado interno atiende mucho más el llamado “mercado de nostalgia”, formado por argentinos y uruguayos en el exilio. Se trata de un negocio donde se vende la yerba en paquete, casi tal cual se vende en el país. Esto mientras los tres grandes exportadores venden a Medio Oriente, Chile y otros mercados en gran parte yerba mate a granel que se envía en big bags de 50 kilos, y luego se envasa en destino.

Si bien Karabén mira el fenómeno con atención, afirma que para los exportadores paraguayos no será tan fácil “birlarle” los mercados a la Argentina. “No es tan sencillo ni tan lineal. Por ejemplo, venden a Siria, pero al precio al que colocan es muy por debajo porque la calidad no es la óptima o la buena, aunque ellos en el largo plazo pueden lograr esa calidad, aunque hoy es una competencia por precio”, señaló Karabén, que viajó muchas veces a ese país de Medio Oriente. “Chile también será difícil porque es un mercado muy complejo y no es tan grande como Siria”, indicó Karabén.

Para el experto, cada país y cada cultura es compleja. Piporé, incluso, viene realizando significativos esfuerzos por poner un pie en el mercado de la India. Ha contratado una consultora local, instaló una oficina comercial y exploró alternativas en busca de un formato ideal para que se adaptara al gusto del consumidor en el segundo país más poblado del mundo. La estrategia aún no termina de dar frutos.

“No es fácil ganar mercados en la yerba mate, cada zona o región tiene sus particularidades. No lo veo como un temor, porque la cantidad aún no es significativa en relación a la Argentina, tenemos muchas cosas para resolver nosotros en la Argentina”, afirmó Karabén.

Según datos del CYP, la superficie de cultivo de yerba mate en Paraguay está en torno a las 21.000 hectáreas y se espera una producción de 45 millones de toneladas para este año. La cifra representa aproximadamente un 10% de la superficie total de yerbales en Misiones y Corrientes. La Argentina tiene ya un antecedente en materia de mercados yerbateros perdidos a manos de su otro gran competidor en el rubro: Brasil. Durante décadas, los uruguayos (que no tienen yerbales) tomaban la yerba de nuestro país, hasta que por una mala estrategia de los industriales, que enviaron producto de mala calidad, perdieron ese negocio a manos de los brasileños.