Eduardo Costantini: “Es cierto que faltan dólares, pero es porque hay una inflación galopante”

“En la Argentina es cierto que faltan dólares, pero es porque hay una inflación galopante”. Con esa frase, el empresario Eduardo Costantini se refirió a la situación actual en el país en el marco de un evento realizado en el Malba por AZ Group y Consultatio donde participaron varios economistas.

Uno de los paneles estuvo compuesto por Costantini, quien realizó la charla vía streaming; José Echagüe, jefe de Estrategia de Consultatio, y Diana Mondino, economista y profesora de finanzas de la Ucema.

“Todos coincidimos que la Argentina no ha sabido hacer un cambio estructural. Es un país que no ha sabido crecer”, dijo Costantini e indicó que la Argentina es un país “populista”, ya que le pone mucho énfasis al gasto y a la redistribución y no a la inversión, la productividad y la disciplina.

“Aún el Gobierno que se suponía o se supone de derecha liberal, de Mauricio Macri, en realidad tal vez por situaciones políticas intentó sacarnos de la encrucijada de alta inflación, bajo crecimiento, precisamente a través del endeudamiento, no achicar el gasto lo suficiente e intentar crecer y a través del crecimiento del producto”, señaló.

El tercer bloque del evento en el Malba

Señaló que las expectativas relativas a la corrida cambiaria de los últimos días han cambiado, por lo que ha generado un compás de espera por las medidas económicas que puedan anunciarse.

“Se pueden esperar formas mucho más profundas y una reducción más agresiva del déficit fiscal, que no puedan controlar la dinámica anterior y se vaya a una situación de crisis exacerbada o se puede esperar un resultado que nos lleve a un feliz final del nivel de pobreza, con gasto público que siga siendo exagerado con tasas de inflación elevada, pero sin una corrida cambiaria o crisis social”, extendió.

“Los niveles de expectativas son favorables para el Gobierno, aún advirtiendo el nombramiento de Sergio Massa hay distintas situaciones económicas que influyen, ya que Massa, al ser una persona ligada a la política, puede salir una especie de híbrido”, planteó.

Consideró que la designación del superministro tiene que venir con un equipo homogéneo, preparado, que responda a una ideología de una política coherente, estructurada y pensada por los tiempos requeridos. “No se da en este caso, así que tal vez era imprevisto para la propia vicepresidenta [Cristina Kirchner]. Es un devenir de una dinámica que era inconsistente de crítica, que culmina de esta forma”, señaló.

Lo que requiere la Argentina, dijo, es un fuerte ajuste, ortodoxo: “Controlar la expansión monetaria, porque es cierto que faltan dólares, pero faltan porque hay una inflación galopante y una demanda de dólares sin escala”.

Diana Mondino, durante el evento en vivo en el Malba

En tanto, Mondino indicó que la Argentina tiene enormes oportunidades, donde el sector agropecuario es clave. “En 20 años se ha duplicado el gasto público en proporción al PBI. En junio tuvo un déficit que fue igual a todo 2019. Cuando nos parecía que el apriete de Macri fue muy grande, en un solo mes fue igual. Desde que asumió Alberto Fernández hemos más que cuadruplicado la base monetaria y el pasivo del Banco Central, las famosas Lelics. El mundo nos encuentra con una oportunidad maravillosa, pero con una carga interna. Los cambios de ministros son incidentales con respecto a esto, porque se están viendo el ombligo”, puntualizó.

La economista también indicó que la baja del dólar en la Argentina tiene mucho del aspecto internacional y que en el MatbaRofex el viernes se vendió una cifra muy superior a lo que se venía vendiendo. El dólar, señaló, “siempre se mueve a los saltitos”, varios de esos elementos están presentes, hasta con un poquito de manipulación, para que parezca que era mérito de la próxima persona [Massa]. Si eso sirviera para tranquilizar las aguas y esperar mañana a las nuevas medidas, bienvenido sea, pero creer que alguien puede controlar con su sola presencia este tipo de cosas sería de lindo…”, dijo con sarcasmo.

En esa línea, Echagüe advirtió que lo que se podría ver es una suerte de desdoblamiento cambiario, simplificar la cantidad de tipos de cambio. “El gobierno tiene dos desafíos: el primero es contener la demanda de dólares y es por donde más están yendo en este momento, que es por el turismo. Así que no descarto ahí que haya alguna medida concreta para ese sector. El segundo es estimular la oferta donde el agro y energía tienen un rol importante. Tener un régimen diferenciado para impulsar las liquidaciones”, indicó.

José Echague, durante el evento en vivo en el Malba

Además, agregó que en las últimas dos semanas hubo una demanda de cobertura de tipo de cambio en fondos dólar linked e instrumentos que siguen al tipo de cambio oficial, y que podría haber una decepción en relación con eso en las próximas semanas. “Vamos a ver una devaluación, por lo menos no la vamos a ver en el corto plazo, antes van a pasar otras cosas, probablemente alguna segmentación de tipo de cambio, un aumento, una inflación que va a ir bastante por delante de la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial, que es por lo que ajustan al dólar linked y vamos a tener una apreciación cambiaria real”, detalló y explicó que esto sucedería en dos o tres meses.