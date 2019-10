El clima les posibilitó una mejora a las cotizaciones del trigo nuevo

Fuente: Archivo

Tras las bajas impuestas anteayer, la exportación ofreció entre 167 y 170 por tonelada del cereal con entrega en enero

Un día después de imponer de hecho el empalme entre las campañas de trigo 2018/2019 y 2019/2020, con valores para el grano disponible en torno de los US$160 por tonelada, lejanos a los US$195/200 vigentes al inicio de la semana, los exportadores mejoraron ayer sus propuestas por el cereal con entregas durante los próximos meses a partir de la inquietud que genera la falta de humedad que podría afectar el desarrollo de los cultivos y achicar el volumen de la cosecha argentina, que la semana pasada fue calculado en 20,50 millones de toneladas por el Gobierno.

"Todos los segmentos mostraron una mejora en comparación con los precios de la jornada de ayer", dijo la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en referencia a las diversas posiciones de entrega de la mercadería. Y, en efecto, según los datos publicados por la entidad, las propuestas de los exportadores crecieron de 156 a 165 dólares por tonelada para el trigo con descarga entre noviembre y diciembre; de 158 a 167 dólares para enero; de 160 a 168 dólares para febrero, y de 162 a 170 dólares para marzo.

"Si no se dan lluvias en un corto período de tiempo sobre las zonas agrícolas donde el trigo demanda humedad para desarrollarse este mercado se puede recalentar. No será por un motivo virtuoso, pero será", dijo a LA NACION una fuente del sector comercial, que aseguró que por fuera de la BCR las ofertas por el trigo con descargas entre enero y marzo oscilaron de 170 a 175 dólares por tonelada. "La inquietud no es solo de los compradores, sino también de quienes concretaron ventas anticipadas y hoy dependen de las lluvias para cumplir con las entregas", añadió el operador.

En Bahía Blanca, donde a diferencia de Rosario se prolonga el ciclo comercial 2018/2019, ayer los exportadores elevaron de 205 a 210 dólares su oferta por el trigo con entrega inmediata. En cuanto al cereal para enero, la mejora fue de 170 a 175 dólares por tonelada.

En el Matba Rofex las posiciones diciembre y enero del trigo sumaron US$1,50 y 0,80, mientras que sus ajustes fueron de 167,50 y de 168,80 dólares por tonelada. Un año atrás estos contratos se cotizaban a 194,50 y a 199,50 dólares.

Más allá de la contingencia climática doméstica, un indicador para comprender el cambio de escenario en el mercado de trigo entre las campañas 2018/2019 y 2019/2020 es el valor FOB del cereal (precio de exportación) en los puertos argentinos. Según la información suministrada por el Ministerio de Agricultura de la Nación, por el cereal para los embarques durante el presente mes se pagan 227 dólares, mientras que por el grano para ser despachado en noviembre se ofrecen 188 dólares.

Y el cambio de tendencia mundial, con mayores cosechas en la Unión Europea y en Rusia, se refleja con crudeza sobre la Bolsa de Kansas, que comercializa un tipo de trigo cercano al argentino. Allí, el ajuste de la posición diciembre fue ayer de 148,44 dólares por tonelada, un 22,65% menor al vigente un año atrás, de 191,90 dólares.

Paquete nada "gigante"

Ayer, en Estados Unidos, el gobierno presentó un plan para fortalecer la demanda de biocombustibles, para calmar el malestar de los productores, sobre todo de maíz, que culpan a la administración de Donald Trump de hacer concesiones a la industria petrolera luego de otorgar exenciones a 31 refinerías para exceptuarlas de la obligación de mezclar combustible fósil con biocombustibles.

"Este no es un 'paquete gigante' y eso quedó claro por la reacción del precio del maíz tras el anunció del programa", dijo ayer a LA NACION desde Chicago Charlie Sernatinger, jefe global de Futuros de Granos de ED&F Man Capital Markets, en referencia a la promesa hecha por Trump varias semanas atrás, de lanzar un "paquete gigante" de medidas para impulsar la demanda de etanol. Las pizarras de Chicago reflejaron bajas de US$1,57 y de 1,48 sobre los contratos diciembre y marzo del maíz, cuyos ajustes fueron de 151,47 y de 156,29 dólares.

"Lo más importante de lo presentado es que la Agencia de Protección Ambiental reemplazará en su mayoría los mandatos de biocombustibles de las refinerías que recibieron exenciones, de modo que la cantidad total de biocombustibles establecida no disminuya", dijo Sernatinger.

Y añadió: "Esto, junto con otras medidas incluidas en el programa, puede llevarnos de vuelta a los niveles de producción de etanol 2017/2018, pero no es un paquete gigante". Durante el ciclo mencionado, Estados Unidos destinó a la industria del etanol 142,37 millones de toneladas de maíz, mientras que para la actual se prevén 138,43 millones.