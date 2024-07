“El conflicto es con Moyano”: Jorge Macri despegó a Rodríguez Larreta de la polémica por las grúas

Escuchar

“El conflicto es con Moyano, fuerte y claro lo digo”. Con esa frase, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió en la Exposición Rural de Palermo cuando fue consultado sobre su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta. Aclaró que no tiene “ningún conflicto” con él luego de haber afirmado recientemente que la preadjudicación del sistema de grúas para el acarreo de vehículos se realizó de manera, al menos, irregular.

El jefe de Gobierno porteño llegó al predio de Palermo minutos después de que Larreta, por su parte, se retirara tras recorrer la muestra. “Es grande esto, pero por ahora no nos cruzamos”, comentó sobre la posibilidad de encontrarse ambos.

Al ser consultado sobre si abordaría personalmente el tema de la licitación, reiteró que no tiene ningún conflicto personal con el exmandatario. “Mi conflicto es con Moyano, no con él. No tengo ningún conflicto con Horacio. Yo hablé y fui muy claro. Lo único opinable es el accionar de algún funcionario en la fecha. Tengo absoluta tranquilidad en todo lo que hizo Horacio”, sostuvo.

Hace unos días, Macri estuvo en el programa de Paulino Rodrigues en LN+, donde afirmó que el proceso se firmó el 11 de diciembre, después de que él ya había asumido, por funcionarios que ya no tenían esa condición. “Solo estaba preadjudicada, no incumplimos un contrato. Fue una preadjudicación otorgada el 7 de diciembre. Yo asumí el 7 de diciembre, con algunas firmas del 11 de diciembre, con funcionarios que ya no eran funcionarios”, explicó.

Jorge Macri en la recorrida por la exposición Rodrigo Nespolo

Macri indicó que se abrió una investigación interna y sugirió que alguien del gobierno anterior “hizo algo impropio”. Además, vinculó su decisión de frenar la preadjudicación al conflicto por la recolección de basura, que involucra al gremio de Camioneros. El funcionario también criticó el precio y las condiciones de la licitación de las grúas, que consideró excesivamente altos y ventajosos para las empresas concesionarias. Afirmó que el costo del acarreo sería de $181.000, más del doble del precio actual, y que se garantizaba un mínimo de 24.000 acarreos mensuales, lo que calificó como un negocio muy rentable para las empresas.

Apoyo

Durante su recorrida por la muestra de la Rural algunos visitantes expresaron su apoyo a Macri con frases como “no afloje con Moyano” y “mantenga la posición que está teniendo el gobierno de la ciudad con actitudes como las que está teniendo”.

El jefe de Gobierno porteño llegó al predio pasadas las 16 para encontrarse con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y firmar un convenio de cooperación con la entidad. El objetivo es fomentar la innovación tecnológica, el emprendedurismo y el desarrollo de nuevas empresas del segmento tecnológico aplicado a la agricultura, así como mejorar la sostenibilidad, eficiencia y calidad de los productos alimentarios.

El presidente de la Rural, Nicolás Pino, y Jorge Macri, en la firma del convenio de cooperación

“Para las partes firmantes es prioritario la promoción de la actividad económica de productos vinculados al agro, así como mejorar la sostenibilidad, la eficiencia y la calidad de los productos alimentarios. También tienden a la unificación de esfuerzos para convertir a la ciudad en un polo pujante respecto del sector agtech y agroindustrial”, dijeron desde la SRA,

Ya en la jornada inaugural Macri había remarcado la importancia que tuvo la tecnología aplicada al agro en las pequeñas localidades para recuperar la presencia de jóvenes en el campo: “Para la ciudad de Buenos Aires es un sector estratégico, como lo es la tecnología en general, la investigación, la innovación, particularmente cuando se combina con la industria agropecuaria y de alimento, porque tiene que ver con agregarle tecnología y conocimiento a algo que es muy propio que es nuestro suelo, nuestras manos, nuestra cultura puesta al servicio de sacar lo mejor de la naturaleza”.

En esa misma oportunidad, el jefe de Gobierno destacó que cuatro de cada diez empresas vinculadas con la tecnología del agro están en la Capital Federal. “Queremos que sean más, porque como ciudad queremos competir para lograr junto a las universidades, el Conicet, el INTA, un polo de investigación y formación de valor, para que eso que la Argentina ya tiene, florezca y sea todavía más rico”, dijo.

Macri se mostró abierto al diálogo y a responder preguntas en la Exposición Rural de Palermo, escuchando a quienes lo paraban para hablar y también accediendo a pedidos de fotos.

Por su parte, Rodríguez Larreta recorrió la Exposición Rural y se reunió con el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani. Según trascendió, intercambiaron opiniones sobre la situación del país en general y en particular del sector agropecuario. Se conoció que Rodríguez Larreta tenía un interés en conocer la perspectiva de CRA.