El congreso de Federación Agraria fue interrumpido por un grupo de productores que no estaban habilitados a votar

La Federación Agraria Argentina (FAA) pospuso su 108º Congreso Anual Ordinario que se desarrollaba desde esta mañana en Rosario. La decisión de la entidad estuvo motivada por un fuerte conflicto que se desató entre productores que querían acreditarse para votar, pero “estatutariamente no estaban habilitados para hacerlo”. Todo pasó segundos antes de que el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, hiciera su discurso.

Tras los incidentes, FAA emitió un breve comunicado a través de sus redes sociales. “En virtud de la irrupción en el recinto en el que se estaba llevando adelante el acto inaugural del 108° Congreso Anual Ordinario de FAA, que obstaculizó el normal desarrollo del mismo y la escucha de los discursos del gobernador Omar Perotti y del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo previstos en el mismo, la conducción de la entidad dispuso un cuarto intermedio para proseguir con el orden día una vez subsanada la situación”, indicaron en una publicación en Twitter.

Además, explicaron que el embate desatado en uno de los salones del hotel Ariston de esa ciudad, donde se llevaba adelante el Congreso, no está vinculado con los discursos. “Cabe aclarar que la interrupción no se vinculó con los discursos de los oradores (que no pudieron dar) ni por su participación en el evento. A todos quienes no pudieron exponer, les pedimos disculpas por la interrupción, ajena a la organización del Congreso”, resaltaron más abajo.

Juan José Bahillo ni Omar Perotti llegaron a dar sus respectivos discursos

La federación había convocado a sus delegados para elegir en esta primera jornada a los directores que conducirán la entidad para el próximo periodo. Seguido, es decir, este viernes, votarán el presidente, vicepresidente y síndicos, tal y como establece el estatuto, según remarcaron en la comunicación oficial.

“Luego de dos años de pandemia en los que no pudimos reunirnos en el Congreso, pues no podíamos cumplimentar las etapas previstas por nuestro estatuto luego de las etapas de aislamiento que hubo durante este lapso, con mucha alegría nos volveremos a encontrar”, habían indicado el presidente de la entidad Carlos Achetoni en la carta de la convocatoria.

Según supo LA NACION, el conflicto se desató cuando un grupo de gente pedía a gritos votar y participar del Congreso, por lo que interrumpían el discurso de los directivos. Tras los reiterativos pedidos de silencio del resto de los productores de la sala se llegó a un enfrentamiento entre estas partes, que terminó en un cuarto intermedio del Congreso.

La Federación Agraria Argentina interrumpió el Congreso anual después de un conflicto desatado entre productores Twitter FAA

En el comunicado oficial, desde la entidad mencionaron: “Luego de Achetoni serían oradores Juan José Bahillo y Omar Perotti. Sin embargo, un grupo de personas que pretendían acreditarse al Congreso y estatutariamente no podían hacerlo, irrumpieron en el salón gritando. Pese a los pedidos de las autoridades y del resto de los delegados, para poder proseguir con normalidad, las interrupciones continuaron”.

Según reconstruyó este medio, cuando Bahillo se paró frente al atril para hablar, en seguida se multiplicó el conflicto y no llegó a dar el discurso, por un tema de activación del protocolo.

“A las 13.50 h, por decisión de autoridades de Personas Jurídicas que permitió prorrogar las acreditaciones, se dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta las 16 hs, para que se pueda avanzar con las acreditaciones. Luego se retomará el orden del día previsto”, indicaron.

En estos dos días, la FAA aclaró que se debatirá sobre lo actuado a nivel gremial y definirá en conjunto las líneas a seguir para el próximo periodo, más allá de renovar las autoridades. “No hay dudas de que será un encuentro en el que a la mística que tienen los congresos federados, se le sumará la emoción y la alegría de volvernos a encontrar desde todo el país”, habían señalado.

Carlos Achetoni, presidente de la FAA, en el Congreso de esta mañana en Rosario

Los delegados que asistieron esta mañana al Congreso fueron elegidos por las entidades de base para ser representados en el Congreso. Durante la asamblea de este jueves, se renovarán 27 directores titulares y 27 suplentes que conforman el Consejo Directivo Central de FAA.