El desafío de un productor a Alberto Fernández y a Sergio Massa tras el dólar soja

“Sáquenle de encima el pie al campo y el campo le va a sacar el país adelante. Esa es la solución”. Con cuatro días que lleva en vigencia el dólar a $200 para la soja que fijó el Gobierno, que desencadenó un boom de ventas por parte de los productores, Walter Malfatto, un productor de la zona de Bragado y dirigente de Federación Agraria Argentina (FAA) reclamó al Gobierno por medidas más integrales y de largo plazo.

En este contexto, realizó un video dirigido al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Sergio Massa, explicando que la solución de la crisis que enfrenta la Argentina no puede ser cortoplacista, sino que se debe pensar en un horizonte donde el salir a flote venga de la mano del sector agropecuario.

“Somos capaces de sacar el país adelante. El campo argentino siempre está de pie, a pesar de que estamos pasando una sequía importantísima, no le tenemos miedo y vamos por más. Tenemos que atrevernos”, dijo.

Walter Malfatto, productor de Bragado

En este sentido, explicó que las nuevas medidas del Gobierno benefician solo a una parte y no a todo el campo. “No nos quejamos, la medida es buena, pero tiene gusto a poco porque es solo para la soja y por menos de un mes. El campo no es solo trigo y soja. El resto de las producciones, sobre todo las economías regionales, la están pasando muy mal. Además, el productor chico y mediano que cosechó soja ya vendió todo hace tiempo, incluso antes de la cosecha para pagar cuentas”, dijo a LA NACION.

“Solo beneficia a los más grandes que tienen más espalda para aguantar y son ellos lo que aprovechan esta medida. Debería haber sido más equitativo para que pueda favorecer a todos. Los productores que pudieron guardar algo de su cosecha se sienten incómodos por el resto que ya hace rato que no tienen ni un grano para vender. Es injusto para ellos. Muchos van a tener que alquilar el campo porque no va a poder sembrar el año que viene, no van a poder seguir en el sector”, añadió.

El domingo pasado, durante el anuncio, Massa había dicho que esta medida era “simple” para los productores y que con un “dólar a $200 la cuenta con este régimen de liquidación al productor le da retenciones 0″. Vale recordar que hoy la oleaginosa tributa un 33% de derecho de exportación y el valor de pizarra del grano, antes del nuevo régimen rondaba alrededor de los $53.000 por tonelada. Luego de la entrada en vigencia del programa pasó a alrededor de los $70.000.

“El campo vendió su cereal para pagar cuentas, para comprar insumos y afrontar la nueva campaña. Señor presidente y señor ministro de Economía, necesitamos retenciones cero y un tipo de cambio único”, reclamó el dirigente de FAA.