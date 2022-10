El Gobierno insiste que no busca subir las retenciones, pero tampoco asegura bajas

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, negó que el Gobierno pretenda subir las retenciones con la inclusión de un artículo en el proyecto de presupuesto 2023 enviado al Congreso para su discusión. Se trata del artículo 96 que le daría al Poder Ejecutivo el manejo de los derechos de exportación hasta 31 de diciembre de 2023. El año pasado, el oficialismo perdió esa potestad al no aprobarse el presupuesto 2022. Así como dijo que no “hay intención” de subir las retenciones, tampoco de disminuirlas, por ejemplo en los principales cultivos, trigo, maíz y soja. Se podría “evaluar” una baja en algún producto de las economías regionales.

Esta semana, Bahillo estuvo en el marco de una reunión por el presupuesto en el Congreso y allí dijo que no está previsto incrementar esa carga tributaria. Lo expresó después que Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, pidiera el retiro del artículo 96 del presupuesto. La Mesa de Enlace rechazó también la movida oficial en un fuerte comunicado. “Los representantes del Poder Ejecutivo no pueden auto proponerse funciones que no les corresponden. Los representantes del Poder Legislativo deben dejar de ceder sus facultades propias del cargo para el que han sido votados. Y todos ellos deben dejar de hacer caso omiso a lo dispuesto por la Constitución Nacional, que es la Ley Suprema que debe regir el funcionamiento de nuestro país”, dijo la agrupación ruralista.

El secretario de Agricultura volvió sobre el tema en declaraciones a Radio Colonia e hizo algunas ampliaciones. “No hay ninguna decisión ni intención de modificar hacia arriba las retenciones al sector primario”, afirmó el funcionario.

Consulto sobre, si no hay decisión de subir las retenciones para qué se incorporó en el presupuesto, apuntó que “tiene que estar” y que eso “está previsto”. Y luego amplió “por si se llegar a tomar una decisión de bajar”.

No obstante, enseguida el funcionario realizó una aclaración: “No está en análisis bajar retenciones, puede ser [para] alguna economía regional”. De esta manera, para productos como el maíz, la soja y el trigo, que en 2021 representaron el 47% de las divisas totales del país, no se prevé una reducción de los derechos. La soja tributa un 33% de retenciones, y el maíz y el trigo el 12%. Por la ley de emergencia de 2019 y el manejo de los derechos de exportación el Gobierno se había reservado la posibilidad de subirlas a 15% en trigo y en maíz.

“Sabemos que las economías regionales están teniendo problemas de rentabilidad, estamos trabajando con los ministros provinciales, los representantes para ver cómo asistir a estos sectores con herramientas”, explicó Bahillo.

Sequía

Sin cambios para los derechos de exportación, expresó su preocupación por la sequía que está teniendo un impacto en las previsión de cosecha de trigo. En este cereal ya se anotaron para la exportación 8.847.264 toneladas sobre una cosecha que rondaría de 16 a 18 millones de toneladas según distintas estimaciones, por debajo de 23 millones del año pasado. Sobre este cultivo apuntó que hay que “monitorear” porque el escenario por el clima se “agravó”. Admitió: “Va bajando la posibilidad de rendimiento”.

También se refirió al maíz de la última cosecha, para el cual el Gobierno habilitó hasta ahora la exportación de 36 millones de toneladas. Respecto de este cereal reconoció la “posibilidad” de “abrir algunas toneladas más”.

Por otra parte, consultado sobre que el fondo de emergencia agropecuaria está clavado en un monto de $500 millones desde 2009, el funcionario señaló que, más allá de lo que diga esa norma se contempla la asistencia por unos $17.000 millones.

Por su parte, ante la misma emisora también habló Pablo Torello, diputado nacional del PRO. El legislador se preguntó para qué se incluyó el artículo 96 si el Gobierno dice que no aumentará las retenciones y anticipó que, si JxC gana en 2023, “toda la intención” será bajar los derechos de exportación “hasta eliminarlo”. Y admitió que la discusión “es la velocidad de eso”.

LA NACION