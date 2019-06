Los exportadores demandan más maíz

El cereal tiene muy buenos rendimientos en esta campaña

En estos momentos, entre vapores en plena carga, otros que esperan su turno en rada y nominados hay casi 300 barcos dispuestos a transportar maíz, poroto de soja, aceites y harinas. La estrella este año es el maíz, con un total de 92 barcos en la grilla, por un total de 2,75 millones de toneladas que deberían ser despachados en los próximos 45 días. Y este es uno de los principales motivos que justifica la actual firmeza en el valor del cereal disponible, además de la fuerte suba registrada en Chicago en las últimas semanas.

Nos preguntamos qué puede suceder cuando los exportadores cubran la demanda de maíz disponible. Las chances de que el mercado del cereal corrija el precio a la baja son muy altas, si bien hay otros factores que seguirán influyendo, como lo es el volumen final de producción de la cosecha estadounidense.

El segundo producto en el ránking es la harina de soja, con un total de 72 vapores en la grilla y luego, en tercer lugar, se ubica el aceite de soja, con 37 vapores. Tiene sentido la menor cantidad de vapores de aceite de soja, pues el rendimiento industrial del procesamiento del poroto de soja es un 18% aceite y un 78% harina.

El dato clave para poder entender el comportamiento de los mercados, principalmente el de soja, es la cantidad de vapores a la carga de dicho producto. En total son 20 barcos que esperan por poroto de soja, de los cuales 12 están nominados para la carga en los puertos de Bahía Blanca y de Necochea, y 3 en Lima. Solo 5 vapores están a la carga en los puertos de up river (Gran Rosario), donde está localizado el 90% de las industrias procesadoras. Este es el reflejo de por dónde pasa la demanda actual del complejo soja. Los exportadores de poroto de soja no forman mercado, pues no generan demanda, al no tener interés de los importadores, hoy concentrados en Brasil, mayor abastecedor de China, el principal importador mundial.

El otro dato clave es que la pérdida de competitividad del complejo industrial aceitero por la desigualdad impositiva que les aumenta los costos operativos las aceiteras lo compensan con un menor precio de compra de su materia prima, el poroto de soja. Por ello el valor de la oleaginosa en nuestro mercado no acompañó la suba registrada en el mercado internacional.

El autor es socio fundador de GurúMarket