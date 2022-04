El maíz fue la excepción en la jornada bajista para los granos en Chicago

Solo el maíz quedó exceptuado de las bajas en los precios de los granos en la Bolsa de Chicago. Esta tónica se repitió en el mercado local. El proceso de revalorización del dólar y la devaluación del yuan, que comenzaron la semana pasada, así como la baja en el precio del aceite fueron los principales motivos para la caída de la oleaginosa.

Para el trigo, las caídas se explican, además de la cuestión monetaria, por la “progresiva aceleración de los embarques del cereal desde los puertos rusos del Mar Negro”, según expresó el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

La soja tuvo una caída de US$4,6 por tonelada respecto del cierre del viernes pasado, con un ajuste de US$625,9 para la posición mayo. El aceite de soja, en tanto, bajó US$11,5 y cerró en US$1824,1. Esta última caída ocurrió por “la aclaración del Gobierno de Indonesia, en cuanto a que la prohibición desde el 28 del actual mes comprenderá sólo a la oleína de palma y no al aceite cuyas ventas, sin embargo, serán monitoreadas por las autoridades oficiales”, según un informe de la corredora Granar.

En el Matba-Rofex, la soja cayó US$S3,5 la tonelada con un cierre de de US$442,5. Igual valor correspondió para la posición mayo de este año, con una caída de US$3,6 respecto del cierre del viernes.

En tanto, la BCR destacó que “por la oleaginosa con entrega inmediata, se ofrecieron abiertamente US$ 430/t, US$ 10/t por debajo del viernes. No obstante, se podrían obtener mejoras ofreciendo lote. Para fijaciones, la mejor oferta en moneda local se ubicó en $ 50.370/t, mientras que en moneda extranjera US$ 440/t. Por último, apareció la posición mayo en US$ 440/t respectivamente”.

En cuanto al trigo, la baja fue de US$1,2 respecto del viernes en Chicago, con un ajuste de US$390,2 en la posición mayo. En el Matba-Rofex no hubo cambios en el disponible y cerró en US$370. En Rosario “se registró un escaso número de compradores pujando por mercadería”, dijo la BCR y añadió que “en sintonía con el menor nivel de actividad se observó una merma importante en el abanico de ofertas abiertas de compra.

En tanto, el maíz tuvo un alza de US$2,85, con un ajuste US$315,04 en la posición mayo. Según la BCR, “las demoras en la siembra del maíz persisten en el Cinturón Maicero estadounidense y apuntalan los precios, mientras la demanda externa se mantiene robusta”. En tanto, de acuerdo con un informe de Granar también influyeron en la suba, los “rumores de un renovado interés de la demanda china para reemplazar grano que no llegará desde Ucrania”.

En el Matba-Rofex, el maíz disponible tuvo una baja de 2 dólares por tonelada, con un ajuste de US$269 en la posición mayo. Sin embargo, en la posición julio se incrementó en US$1 y cerró en US$253,5.

En la plaza rosarina, el mercado de maíz tuvo una mayor cantidad de compradores activos, lo que permitió sostener la actividad en la plaza. “A su vez, hubo más posiciones abiertas de compra y mejoras en algunos valores ofrecidos en sintonía con el mercado estadounidense”, dijo la BCR.