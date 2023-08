escuchar

ROSARIO.- “La salida de la Argentina es a través del agro”. Con esta frase, el asesor fiscal Santiago Saenz Valiente llama la atención de todos los asistentes. Sin embargo, aclara que lo dice porque está “en un ámbito amigable”, pero que es una realidad. Explicó que este “es el país más gravoso del mundo”, ya que antes se decía que tenía los impuestos más elevados de América Latina, pero de acuerdo con un análisis del Banco Mundial la Argentina pasó a ocupar ese lugar a nivel internacional.

El dato surge de una multiplicidad y superposición de impuestos, las alícuotas y el manejo que hacen de la inflación en la determinación de los impuestos. “Tristemente, esos primeros puestos los terminamos ganando y hoy tendríamos que estar en otra posición”, amplió.

En el último día del Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) en esta ciudad, Saenz Valiente mencionó que la Argentina está “vapuleada”, sin embargo, con “la firme convicción” de que “esta vez se sale adelante”.

“En algún momento va a pasar. Hay muchas empresas que están tirando para adelante”, puntualizó tras añadir que hoy se conforma con que se cumplan con las normas de la Constitución nacional, ya que falta “legalidad, equidad, capacidad de contribuir y derecho de propiedad”. Según dijo, ninguno de estos principios se cumple.

Santiago Saenz Valiente: "[Argentina] es el país más gravoso del mundo" Marcelo Manera

“La tributación en su totalidad está afectada, distorsionada, castiga y le quita a quienes están en el sector privado, que son los únicos que pueden generar riquezas, para dilapidarla en un Estado ineficiente que no cumple con los principios básicos que está obligado a prestar, además, toma funciones que no le corresponden al Estado, por eso hay una gran cantidad de empleados que vuelven al Estado ineficiente. Son 8 millones de empleos que tenemos que trabajar nosotros por ellos, pero son muy pocos los que trabajan efectivamente. El problema es que el agro es más incisivo”, dijo.

Puntualizó que lo primero que hay que hacer para cambiar al país es reducir el gasto público, pero que lo importante es que haya más eficiencia, pero que el Estado se dedique a prestar los servicios que debe y buscar la manera de achicarlo, porque la Argentina tiene todo para crecer.

“A alguien se le ocurrió y quisiera saber por qué llamar retenciones a algo que en realidad creo que también se llamó herramienta del tipo cambiario. Yo le llamo impuesto violento a la producción. No solo es un impuesto, sino que es tremendo. Si no hubiese este impuesto brutal a la producción, el Estado no tendría que salir a socorrer a los productores agropecuarios que tienen problemas graves”, enumeró.

En esa línea, añadió que los dólares que sostienen al Estado deberían pertenecer a los propios productores y la actividad agropecuaria que es cíclica. “No es extraordinaria, es cíclica y en consecuencia se hace al aire libre. Todos lo sabemos, porque ahora alguien lo descubrió”. ironizó.

Santiago Saenz Valiente: "El Estado entendió que necesita al campo" Marcelo Manera

Ante esta situación, expresó que el Gobierno dice: “Te saco la renta, te cobro un 33% de derechos de exportación, que son impuestos que son inconstitucionales, encima todos sabemos que los gastos existen igual”. Agregó que también existe una gran inequidad entre los productores y que hay una intención clara contra el agro que es preocupante. “La generación de pobreza todos la vemos, a través de los planes todos sabemos la destrucción a la dignidad que da a las personas que la reciben. Ahora, [por la sequía] el Estado entendió que necesita al campo”, explicó.

En la Argentina, dijo, hay una estructura tributaria deficiente con situaciones de inequidad. Según sostuvo, en la Argentina hay 167 tributos y 85.000 normas de impuestos, es decir, aclaraciones. “El aporte solidario afecta el derecho sobre la propiedad porque va uno sobre otro y otro. Ahora somos todos solidarios”, apuntó. Además, indicó que todas las resoluciones que están saliendo por pagos de impuestos son inconstitucionales. “Hay que ejercer el derecho del reclamo judicial”, afirmó.