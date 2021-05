El Pampa: entre el cese de ventas y una propuesta de los matarifes

En medio del cese de comercialización de hacienda contra el freno a las exportaciones de carne vacuna, no hubo negociaciones de la Mesa de Enlace con el Gobierno. No se sucedieron gestiones en esa línea. Lo que sí trascendieron, en cambio, fueron algunos llamados informales de funcionarios de algunas áreas. Por ejemplo, se conoció que uno de los que se comunicó fue Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos. Béliz, además de interesarse por la situación, ofreció contactos con Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, cartera que en la práctica, más allá de que en lo formal lo hizo Agricultura, “cerró” el mercado. Al cierre de esta edición no se dieron esos contactos con Kulfas.

Ideas

Para los matarifes, una forma de bajar el precio de la carne vacuna sería reduciendo el IVA e Ingresos Brutos. Según indicó Leonardo Rafael, presidente de Camya, la cámara del sector, el valor al público podría caer en más de 150 pesos si se sigue ese procedimiento. Rafael contó que ya le llevó al Gobierno, más concretamente a la secretaria de Comercio Paula Español, esa propuesta. Los matarifes también tienen otra propuesta: consideran que, para compensar la disminución en la recaudación que se produciría por la reducción de esos impuestos, se podría incrementar los derechos de exportación (la carne paga 9%) para compensar. A Español le “gustó” la idea de más retenciones, pero aclaró que el Gobierno no está en condiciones de una reducción de otros tributos, al menos por el momento.

