El Pampa: entre el trasfondo de una reunión y un anticipo

La reunión que los técnicos de la Mesa de Enlace mantuvieron el martes pasado con sus pares de Agricultura dejó varios temas para el análisis. El primero, que más allá de la posibilidad de una liberación para la categoría de vaca C, el Gobierno, según fuentes que participaron del encuentro, sigue con un argumento para justificar los controles a la exportación de carne: la mesa de los argentinos. Frase que sobrevoló el encuentro. Hay un temor de los funcionarios a que cualquier cambio derive en una suba de precios, más allá de que esta ya se produjo. Otro punto es que, tras la baja del rango de Agricultura, ahora la toma de cualquier decisión será más lenta.

Hecho político

Casi de la nada, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), lanzó el miércoles pasado, durante Negocios del Campo, el evento organizado por LA NACION, una revelación de alto voltaje político. Dijo que en el encuentro que la Mesa de Enlace tuvo con el ministro de Economía, Produción y Agricultura, Sergio Massa, este contó que no será candidato el próximo año. “Le dijimos [a Massa] que necesitamos que no sea candidato y nos dijo ?no lo voy a ser en 2023, lo voy a ser en el 2027′. Le pedí que lo haga público, porque hoy por hoy ni el Gobierno ni la oposición están tomando la dimensión del lío que en el que estamos metidos”, expresó el dirigente de la entidad federada. La frase generó repercusión política al instante.