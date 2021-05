El Pampa: entre la ausencia de Basterra y el peso de Kulfas

Luis Basterra hizo lo posible por no mostrarse en un evento tras el cierre de exportaciones de carne vacuna. El martes pasado, tendría que haber estado en vivo en la apertura del congreso virtual de Maizar. Sin embargo, el ministro de Agricultura se excusó, según trascendió, argumentando problemas de agenda. Basterra sí participó en una charla que ya estaba grabada sobre la próxima cumbre de sistemas alimentarios de la ONU. Según trascendió, la cartera de Agricultura no fue consultada ni se la hizo partícipe del cepo a las exportaciones. La medida puede leerse como una pérdida de relevancia también del área de Agricultura para tratar de imponer una lógica más racional sobre el comercio de carne.

Cepo

Cuando circuló el rumor de que el Gobierno había ordenado a Coto dejar de comprar en el Mercado de Hacienda de Liniers, versión desmentida por la misma empresa, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, expresó que el Gobierno no quería un enfrentamiento con el campo. Pasaron dos semanas de la postura del funcionario y el presidente Alberto Fernández avanzó con un cierre de exportaciones que no va en la línea de evitar un conflicto con el sector. Algunos sostienen que Desarrollo Productivo tuvo un peso importante en la decisión del Presidente. En el Gobierno sostienen que fue el mismo jefe de Estado quien se inclinó por la medida al ver que el precio de la carne vacuna no se había estabilizado como se esperaba. El cepo, así, abrió paso a una nueva grieta del Gobierno con el campo.

