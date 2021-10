El Pampa: entre un monolito y un mensaje presidencial

A un año de la fuerte repercusión que tuvo la usurpación del campo de la familia Etchevehere, donde registraron activa participación grupos ligados al dirigente social Juan Grabois y Dolores Etchevehere -en disputa con sus hermanos-, el 6 del mes próximo se hará en el establecimiento el descubrimiento de una placa en un monolito que rememorará lo ocurrido. Según contó Juan Diego Etchevehere, director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la acción en el lugar será para “agradecer a todas aquellas personas que, de una manera u otra, contribuyeron a defender el derecho a la propiedad privada en Entre Ríos”.

Mensaje

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, sorprendió esta semana con una participación virtual en el congreso de los CREA Centro y Córdoba Norte. En un diálogo con Rodrigo Bosch, de CREA, el presidente uruguayo tuvo conceptos que fueron seguidos con atención por los productores conectados. Destacó cómo quiere que se evalúe su gestión. “Si los uruguayos no son más libres, si no se sienten más libres, si no lo son, entonces, habremos fracasado”, señaló el mandatario del vecino país. Lacalle Pou, entre otros puntos, también remarcó la importancia de la ganadería en el país. Indicó que el producto cuenta con “trazabilidad total, con código de barras” que lo hace estar preparado “para los requisitos de este mundo moderno y tan exigente”.