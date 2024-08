“El paro continúa”: seguirá otras 24 horas una medida de fuerza que frenó la exportación de granos

Escuchar

El paro de los gremios aceiteros, que este martes paralizó la exportación de granos y subproductos de las principales terminales portuarias del Gran Rosario, continuará durante todo el miércoles, según señalaron fuentes sindicales. Por la medida de fuerza por ahora “no hay pérdidas” en la agroexportación, pero sí demoras en los barcos que deben cargar la mercadería.

“El paro continúa por 24 horas más con la misma modalidad de hoy [martes]; se revaluará cómo sigue el plan de lucha”, dijeron esta noche desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), que lleva adelante la medida de fuerza con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara).

Los gremios exigen una recomposición salarial del 25%. En este marco, rechazan la reforma laboral y la restitución del impuesto a las Ganancias. Las empresas agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) ofrecieron una mejora de 10% para luego sumar otro 5%.

Las compañías descontaron el día no trabajado y este miércoles harán lo mismo si los trabajadores no se presentan en sus lugares a cumplir tareas, dijeron a este medio. En tanto, un barco que espera y no puede cargar tiene un costo diario de US$50.000.

“La industria aceitera tuvo en 2023 el peor año de su historia sin resignar ni un solo puesto de trabajo. Este año nos comprometimos a que ningún trabajador pierda en relación con el avance de la inflación”, expresó Ciara-CEC.

“De hecho, al día de hoy ya se dio un 77% de aumento (la inflación del año) y ahora ofrecemos un 10% y luego otro 5, de modo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores en los próximos meses. Actualmente, más del 60% tiene ingresos mensuales por encima de los 2,8 millones de pesos”, advirtieron desde esa entidad.

Este martes, el cordón industrial de la zona norte de Rosario, donde se encuentran enclavadas gran parte de las terminales agroexportadoras, amaneció en medio de un caos de camiones, ya que la mayoría de los transportistas que se trasladaban hasta las terminales para descargar granos se enteraron de la medida de fuerza cuando arribaron a las plantas.

Los gremios se quejaron de que este lunes “los dirigentes de la Federación recibieron de parte de los representantes de las cámaras del sector una respuesta insuficiente y provocadora”.

“Va en línea con la gestión de un gobierno nacional que busca la destrucción de los salarios, que diariamente son devorados por la liberación de precios de todos los productos que consumimos, constituyendo la base de su política económica”, sostuvieron desde Ftciodyara.

En tanto, desde SOEA dijeron sobre la primera jornada de protesta: “En las empresas del departamento San Lorenzo no hay piquetes. Solo presencia de los trabajadores de turno, apostados al lado de los portones de ingreso de personal. Los ingresos no están bloqueados”.

