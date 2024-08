“El peor daño es decirle que está todo bien”: una entidad del agro dejó un contundente mensaje sobre la relación con el Gobierno

Escuchar

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, dijo que el gobierno de Javier Milei “no debe desperdiciar esta extraordinaria oportunidad de llevar adelante un cambio histórico en la vida de nuestro país”. Señaló que “el peor daño que se le puede ocasionar a un gobierno es decirle que todo está bien y ocultar la realidad”.

Castagnani habló en la Expo Rural de Reconquista, Santa Fe, y allí dejó varias definiciones, entre otras el pedido para que se ponga en marcha un cronograma de reducción de las retenciones. También señaló que la identificación individual electrónica del ganado debe ser voluntaria, no obligatoria. Hizo, además, una defensa del actual esquema de vacunación contra la aftosa con fundaciones.

En su discurso, el ruralista dijo: “Nos vemos en la necesidad de aclarar de qué lugar hablamos. Como entidad, no hacemos política partidaria; llevamos adelante políticas gremiales. Hemos recibido con beneplácito las últimas medidas que anunció hace pocos días el presidente de la Nación, referidas a la baja de un 25% en las retenciones para carnes vacuna, aviar y porcina [en este producto se eliminaron por completo], así como la eliminación de retenciones para la categoría de vacas y el sector lácteo. Son señales positivas para el sector”.

Luego indicó que la “responsabilidad institucional” de CRA es mencionar dificultades, que ya vienen de antes, pero continúan.

Dijo: “En cuanto a las retenciones, el mismo Presidente de la Nación las catalogó como el peor impuesto. Por tal motivo, desde CRA pedimos que comencemos con un cronograma de reducción, como ya lo dijimos la semana pasada en Villaguay. Sería un logro histórico que el primer mandato del Presidente Milei finalice con la eliminación total de las retenciones. Seguramente, la respuesta inmediata del campo será duplicar la producción, porque sabemos hacerlo”.

Carlos Castagnani sobre las retenciones: "Desde CRA pedimos que comencemos con un cronograma de reducción" Augusto Famulari

Añadió: “La falta de conectividad es uno de los principales motivos del éxodo de las familias rurales hacia las ciudades. La falta de mantenimiento de rutas y caminos rurales también es un problema; pensemos que toda la producción, todo lo que se ve en las góndolas, sale de un camino rural. Otra necesidad son créditos acordes a nuestra actividad. Es una herramienta esencial para nuestro sector, por lo que consideramos excelente la implementación de créditos a valor producto por parte de la provincia”.

Otros temas

CRA después alertó que todo cambio o modificación sobre la vacunación antiaftosa tiene que “contar con un aval técnico serio y riguroso”.

Carlos Castagnani, presidente de CRA: “Hoy por hoy, para nuestra entidad es impensable dejar de vacunar" CRA

“Hoy por hoy, para nuestra entidad es impensable dejar de vacunar. En este punto, las fundaciones cumplen una función muy importante. Son un sistema virtuoso y exitoso que logró combatir la fiebre aftosa. Pensar en desactivar este sistema es volver al pasado y poner en riesgo la sanidad de nuestros rodeos. Las fundaciones prestan un importante servicio al sistema sanitario. Antes de su existencia, la cobertura sobre nuestros rodeos era del 40%. En la actualidad, es del 96%, asegurando además la cadena de frío y, sobre todo, la seguridad en la aplicación de la vacuna y un sistema solidario”, expresó.

Agregó: “Debemos mencionar también que, si existen dificultades con algunas fundaciones, es necesario corregir y tomar las medidas necesarias para no poner en riesgo el sistema sanitario. Compartimos la política de importación de vacunas, siempre que se realice bajo las mismas condiciones para todos los interesados, lo cual es esencial para una competencia justa”.

Según CRA, respecto a la identificación individual electrónica obligatoria esta en rigor debe ser voluntaria. “No podemos obligar al pequeño productor, o a aquel que no le interesa exportar, a asumir un costo innecesario. No hay argumento que, a nuestro entender, justifique la obligatoriedad. Hoy se nos exige cumplir ciertos requisitos para poder exportar, algunos de los cuales son difíciles de cumplir. No nos oponemos a lograrlos, pero no debemos ignorar que dentro de esos requisitos hay intereses políticos y económicos, tanto externos como internos”.

