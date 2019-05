El real y el clima frenaron el repunte de los precios de la soja en Chicago

La oleaginosa se cotizó a 301,94 dólares por tonelada, con una baja de US$6,62; la devaluación de la moneda de Brasil mejoró su compretitividad; menor interés en la plaza local

Dante Rofi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2019

Luego de tres ruedas alcistas consecutivas, el precio de la soja cayó ayer un 2,15% en la Bolsa de Chicago. Los dos principales fundamentos bajistas resultaron el atraso en la siembra de granos gruesos estadounidenses, que podría implicar el cambio en los planteos agrícolas, con hectáreas que pasarían del maíz a la oleaginosa, y la devaluación del real frente al dólar, que mejoró la competitividad de las materias primas brasileñas.

Al momento de fijar los ajustes de la rueda, las pizarras del mercado mostraron quitas de US$6,62 y de 6,71 sobre los contratos julio y agosto de la soja, cuyos precios resultaron de 301,94 y de 304,33 dólares por tonelada. Sin embargo, en el balance de la semana estas posiciones recuperaron un 1,54 y un 1,53% frente a los valores vigentes el viernes anterior, de 297,35 y de 299,74 dólares. Así, la oleaginosa logró quebrar una racha negativa de cinco semanas consecutivas.

Con el avance del calendario, la ventana ideal para la siembra de maíz se va cerrando en Estados Unidos. Y dado que la soja cuenta con un período algo más extendido para ser implantada en la región de las Grandes Planicies y en el medio oeste, está latente la chance de que una importante cantidad de tierras cambien su orientación hacia la oleaginosa. Ante la sola mención de esta posibilidad, los fondos de inversión optaron por liquidar contratos y tomar parte de las ganancias acumuladas en las tres ruedas precedentes.

El complemento para la vía de escape tomada por los especuladores fue el reporte extendido a 8/14 días sobre las zonas agrícolas, que augura un ascenso de las marcas térmicas y lluvias dentro de los parámetros normales. Condiciones que podrían abrir el camino a las máquinas.

No obstante, la siembra de soja también está demorada y en el mercado se espera con especial interés el reporte semanal sobre cultivos que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicará pasado mañana, luego del cierre de las operaciones en Chicago. En ese sentido, y frente al avance sobre el 9% del área relevado por el organismo el lunes pasado, los operadores consideran que cualquier cifra que quede abajo del 20% implicará una posible reducción en la expectativa de superficie, que hasta el momento es de 34,24 millones de hectáreas.

Según la organización Farm Bureau, los tres principales Estados productores de soja, Illinois, Iowa y Minnesota, registran atrasos en la siembra del 31, del 18 y del 33% en comparación con el promedio de los últimos cinco años, respectivamente.

La continuidad del tiempo húmedo en las zonas productoras de granos de Estados Unidos se consolida como el único fundamento alcista con que cuenta la soja en Chicago. Un cambio de patrón hacia tiempo seco, en cambio, podría volver a presionar a la baja sobre las cotizaciones.

Monedas y exportaciones

En Brasil, ayer el real se devaluó un 1,56% frente al dólar y la paridad pasó de 4,035 a 4,098. En la semana, la pérdida de valor de la moneda brasileña fue del 3,9%. Este movimiento cambiario, que mejoró la competitividad de las materias primas del país sudamericano en detrimento de los productos de Estados Unidos, también tuvo peso bajista en Chicago.

"Recientemente, en medio del agravamiento de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, hubo una mejora en los premios (diferencia entre el valor FOB brasileño y el estadounidense) que el mercado paga por la soja de Brasil, lo que incentivó las ventas por parte de los productores", dijo a LA NACION desde San Pablo Ana Luiza Lodi, especialista en el mercado de la oleaginosa de la filial brasileña de la consultora estadounidense INTL FCStone.

Añadió que, igualmente, la mejora en la competitividad que ahora aporta el mercado cambiario debería ser acompañada por un repunte en Chicago, que traccione hacia arriba el valor internacional de la soja y que acentúe los premios para la mercadería brasileña. En ese sentido, señaló que el FOB de la soja en el Puerto de Paranaguá (desde donde se embarca el mayor volumen), para los embarques en junio, es de US$340,70 por tonelada, un valor que supera los US$322,70 del Golfo de México y los US$321 de los puertos argentinos.

"Entre enero y abril las exportaciones de soja de Brasil sumaron 27,70 millones de toneladas y superaron considerablemente los 23,50 millones del mismo período de 2018. En particular a China este año se despacharon 19,70 millones de toneladas, contra los 17,90 millones del año anterior", destacó Lodi. Añadió que estas diferencias se deben en buena medida a que un año atrás la influencia de la guerra comercial sobre las ventas brasileñas recién se iniciaba.

Mercado local

En el mercado local ayer se sintió la influencia de las bajas externas. Si bien las fábricas volvieron a pagar hasta $9800 por tonelada de soja disponible para las terminales del Gran Rosario, al promediar la jornada redujeron la propuesta hasta los $9650. A diferencia de anteayer, cuando se abonaron $10.000, no hubo chances de acordar negocios con entrega contractual (dentro de los 30 días).

Por la soja para las entregas diferidas a julio, pero con pago ahora, las ofertas de los compradores bajaron de 10.200 a 10.000 pesos.

En el Mercado a Término de Buenos Aires las posiciones mayo y julio de la soja perdieron US$3,60 y 3,40, al terminar la rueda con ajustes de 222,50 y de 226,20 dólares. El contrato noviembre, que concentra el mayor volumen de negocios, bajó US$3,70 y quedó con un valor de 235 dólares.

"El productor debería aprovechar eventuales rebotes, como los que se dieron entre el martes y el jueves, para cubrir necesidades de efectivo y para ir analizando alternativas de coberturas", dijo a LA NACION Sebastián Olivero, de la consultora AgroTecei.

Advirtió que la soja es el cultivo más expuesto al riesgo precio: "En el nivel local es el más voluminoso, pero es el que acumula una menor cantidad comercializada. Además, la ventana de siembra en EE.UU. es más larga; los stocks allí son gigantescos, y sigue la incertidumbre por la gripe porcina en China", detalló Olivero.

Fundamentos para el análisis

En EE.UU. buscan comprador de soja y en la UE llegó la lluvia

Volver a empezar. "Mientras más tiempo estemos fuera del mercado chino, más se incrementará la probabilidad de que no volvamos a tener la participación que supimos ganar ni los volúmenes que logramos colocar", advirtió ayer Paul Burke, ejecutivo del Consejo de Exportación de Soja de Estados Unidos, según informó la agencia Reuters. Agregó que, incluso si las negociaciones prosperaran en poco tiempo, "no creo que volvamos a ver los niveles récord de envíos del pasado, ya que Pekín buscará desarrollar nuevos proveedores". El Consejo se encuentra en la búsqueda de nuevos compradores para la soja estadounidense, algo que, a juzgar por el nivel récord del stock previsto para el cierre del ciclo 2018/2019, no está dando buenos resultados.

Trigo más aliviado. Si bien en su informe mensual Strategie Grains redujo de 144,80 a 143,90 millones de toneladas la cosecha 2019/2020 de trigo de la Unión Europea -el volumen resulta un 13% superior al del ciclo anterior-, la consultora destacó que el retorno de las lluvias entre fines de abril y principios del actual mes aliviaron las condiciones de sequía que se evidenciaban en algunos países del bloque. "Las perspectivas siguen siendo buenas y estimamos que las cosechas de trigo, cebada y maíz serán superiores a las de la campaña anterior", dijo la firma europea.