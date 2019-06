Agustín Tejeda Crédito: UNA Imagen Agro y Urbana y ONG

Si se mantienen las políticas actuales para la producción, el trigo podría crecer un 23% en los próximos diez años.

Así lo expresó en el marco de TrigAR, que se realiza en Córdoba, Agustín Tejeda, gerente de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

"Serían 23,3 millones (de toneladas) de producción y 16 millones de exportación, que podrían duplicarse o triplicarse si se mejora la eficiencia en nuestras cadenas logísticas", apuntó.

Si bien el gobierno actual reimplantó las retenciones, con el esquema de $4 por dólar, tras haberlas bajado a 0% en diciembre de 2015, no interviene en el mercado con trabas para exportar como hacía el gobierno anterior.

Para Tejeda, el potencial para el cultivo es alto. "Otro escenario sería cerrar brechas tecnológicas con lo que hoy está disponible. Se podría duplicar la tasa de crecimiento llegando a 27 millones de toneladas. Es decir que hay mucho potencial, sobre todo desde el punto de vista del cierre de la brecha de adopción tecnológica y rendimiento", indicó.

El experto de la Bolsa de Cereales porteña remarcó que "quedó demostrado que la producción es muy sensible a malas políticas públicas".

"Cuando tenemos malas políticas que distorsionan las señales de precio que el productor está recibiendo, distorsionan el mercado y el precio no cumple con su función principal de transmitir lo que quiere la demanda a la oferta y, por lo tanto, direccionar las decisiones de inversión. Cuando eso no sucede empezamos a tener cimbronazos muy importantes. Eso no pasa en otros países del mundo. La clave es previsibilidad en políticas públicas", dijo.

"Aumentamos un 80% la superficie con trigo en tres campañas en un cultivo tradicional; eso es por cambios muy importantes en las políticas públicas", remarcó.

Santiago del Solar, jefe de Gabinete de Agroindustria Crédito: Gobierno de Córdoba

Tejeda precisó que la campaña 2019/2020 va a ser la cuarta de crecimiento consecutivo. Destacó que desde que se bajaron las retenciones "se recuperó prácticamente todo el área que habíamos perdido en las 15 campañas anteriores, por diferentes motivos pero entre ellos los efectos negativos de las políticas públicas".

Para este ciclo se aguarda un crecimiento del 3%. Se aguarda que el área ocupe 6,4 millones de hectáreas, en tanto que la producción alcance los 20,6 millones de toneladas, una cifra récord.

En el congreso también estuvo Santiago del Solar, jefe de Gabinete de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, quien se refirió al cereal como "una bendición".

"El trigo en la Argentina fue un bien escaso debido a las políticas de los gobiernos anteriores, pero gracias a las políticas implementadas por este gobierno la situación cambió radicalmente y hoy en lugar de hablar de un problema, como en el pasado, hablamos de la bendición del trigo", dijo.

"Pasamos de sembrar 3 millones de hectáreas a 6 millones, es por eso que en este punto quiero resaltar que los protagonistas de este repunte son sin dudas los productores y toda la cadena que han vuelto a apostar por el trabajo de la tierra, a pesar de haber sufrido una de las peores sequías de los últimos 50 años", añadió.