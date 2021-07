El vínculo con la política y la inteligencia “tranqueras afuera”

El masivo acto de San Nicolás del 9 de julio sorprendió no solo por el número de asistentes sino porque desde el campo se sintonizan las demandas de una parte de la sociedad que está pidiendo el respeto a valores básicos consagrados en la Constitución. Libertad de movimientos, separación de poderes, libertad de comercio, justicia independiente y educación fueron, entre otras, las consignas escuchadas a la vera de la autopista Buenos Aires-Rosario.

El gran acierto de los organizadores fue que hayan hablado docentes, comerciantes, estudiantes y otros tantos representantes de sectores sociales que fueron más allá del reclamo específico del campo en contra del cepo a las exportaciones de carne vacuna.

Sin embargo, el ruido mediático no hizo foco en esas personas que, según expresaron, tienen serios problemas no solo por efecto de la pandemia sino porque creen que el país va en dirección a no respetar los principios esenciales de la Constitución. Los flashes y las discusiones de las redes sociales se centraron en la participación de dirigentes políticos en la movilización.

En particular, la discusión giró en torno a la presencia de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que en el acto se subió a un caballo. Su fotografía se viralizó en cuestión de segundos por las redes sociales. A no pocos dirigentes autoconvocados esa imagen les molestó porque habían pedido a los políticos que, si iban, fueran a escuchar y no sobresalieran sobre el resto. También asistió el dirigente José Luis Espert, pero no recibió críticas. Por supuesto, el Gobierno y las fuerzas afines buscaron minimizar el acto por la foto de Bullrich a caballo e interpretaron que se trataba de un acto organizado por los sectores más críticos de Juntos por el Cambio.

En rigor, el debate vuelve a poner sobre escena la relación del ruralismo con la política. En un año electoral, en el que el Gobierno avanza con intervenciones y regulaciones sobre la actividad, la cuestión de qué espacio ocupan los temas del campo en la agenda política es motivo de interés.

En el caso del acto de San Nicolás, más que la presencia más o menos estelar de los dirigentes políticos que participaron del acto, lo más llamativo es quienes no estuvieron. Si hay candidatos que se proponen representar a los ciudadanos de las regiones productivas del país, el acto de San Nicolás era el lugar ideal para entender lo que están sintiendo sus eventuales futuros votantes.

Acaso esa ausencia puede explicarse porque la organización no aceitó los contactos con la dirigencia política en un contexto difícil para las reuniones por la pandemia. Pero, si se abre el foco, habría que preguntarse si ese hecho no refleja la escasez de vínculos del ruralismo y, quizás, de la cadena agroindustrial con el mundo de la política. No se trata de echar culpas sino de considerar qué puede ser lo más apropiado para que, de una vez por todas, se entienda que el país no puede vivir de espaldas al campo.

Los escasos vínculos entre la realidad agropecuaria y la política no son nuevos. Muy probablemente sean por la organización electoral que inclina la balanza al poder del conurbano bonaerense y la Capital Federal donde está el 40% del electorado. El peso electoral de los distritos del interior es menor respecto del mayor centro urbano del país.

Tras el conflicto por la 125, en las elecciones legislativas de 2009, el kirchnerismo padeció una derrota, especialmente en la zona central, dominada por la pampa húmeda. Algunos analistas políticos interpretaron que había un “voto soja”. Dos años después, tras el triunfo de Cristina Kirchner, también en esa región del país, hubo opositores que se desencantaron con el campo porque creían que había girado en sus reclamos y se había volcado hacia el oficialismo. Una simple cuenta alcanza para desterrar esta creencia: en la mayoría de los municipios hay más empleados públicos que productores agropecuarios. Las lecturas rápidas pueden ser confusas.

Quizás haya otras razones de fondo, como que a buena parte de la dirigencia política, no toda, porque no son todos iguales, el mundo productivo le es ajeno ya que está acostumbrada a vivir de los recursos del Estado.

En todo caso, los desafíos que se vienen, tanto por un Gobierno que en su caja de herramientas tiene solo medidas de restricción y prohibición, apoyado por una coalición oficialista que alberga fuerzas que están haciendo un trabajo minucioso para corroer la actividad, obligan al replanteo de la relación con la dirigencia política. Es otra forma de aplicar la inteligencia “tranqueras afuera”.

