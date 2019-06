Elecciones: ¿habrá lugar para el campo en las listas?

En 2009, tras el conflicto por la 125 en 2008, el campo incorporó 13 diputados nacionales

Jorge Solmi 19 de junio de 2019

El campo no se resigna y quiere estar representado en las listas. Las miradas están enfocadas en los protagonistas de las próximas elecciones presidenciales que competirán en las PASO y el campo no es ajeno a eso. Sin embargo, desde el sector se está mirando de reojo cómo se conforman las listas de legisladores.

El próximo sábado es el cierre formal de las listas y a partir de ese momento se conocerán quiénes competirán para renovar las 130 bancas de Diputados en juego y las 24 en el Senado.

El tiempo pasó desde el 2009 en el que el sector incorporó 13 diputados nacionales. Su presencia electoral parece haberse disuelto frente a los debates políticos que reflejan los medios hoy en general.

Es la primera vez desde el conflicto por la resolución 125 que no se va a discutir en estas elecciones la existencia o no de retenciones a la exportación.

Mas allá que eso esté o no en lo correcto, se percibe que los productores hoy también están viendo el panorama más integral y no ponen su atención solo en un tributo. Ven también el bosque y no solo el árbol.

Lo que se ve es que los muchos problemas que hoy existen se solucionan con políticas y para el agro éstas deben tener como sujeto a los productores, pensando en la diversidad de los protagonistas de la producción y no solo en el objeto, que es la producción. Los resultados de encarar el tema al revés lo vemos en la leche y, de persistir en este camino, sucederá luego con la carne y los cerdos.

En ese marco es sabido que el peso determinante del sector en lo electoral es debido a la incidencia que tiene no solo por el protagonismo económico en el interior en general, sino también por su influencia en el humor social de esas comunidades donde se desempeña.

El autor es referente de agro en el espacio de Sergio Massa en el Frente de Todos