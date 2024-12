En el campo hay más optimismo con la situación del país que con la de las empresas agropecuarias

Los productores agropecuarios son más optimistas con la marcha general del país que con la situación de su propia empresa. Esta es la conclusión que se extrae de la encuesta de noviembre pasado entre poco más de 1400 productores que integran los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) en un relevamiento realizado en noviembre pasado por el Sistema de Encuestas Agropecuarias (SEA).

Según el relevamiento, un 70% afirmó que la situación económica del país es mejor que un año atrás, “el registro más elevado de la serie”, dice el estudio, “mientras que el 82% cree que el panorama será mejor dentro de un año”.

No obstante, “la valoración positiva de la situación económica y financiera de las empresas es sustancialmente menor”, indica el reporte. “En ese sentido, un 38% de los consultados manifestó que la situación económica y financiera de su empresa se encuentra mejor que un año atrás, un nivel que, si bien es superior al medido en noviembre del año pasado, se encuentra aún lejos del máximo registro de la serie correspondiente a fines del año 2016″, añade.

Encuesta CREA

Para los CREA, “el contexto local y las relaciones de precios son factores que atentan contra la competitividad del agro, principalmente en el negocio agrícola”.

Otra respuesta que refleja la preocupación por la situación de la actividad es la relativa a las inversiones. El informe destaca que no hay un cambio de tendencia respecto de relevamientos anteriores ya que el 33% de los encuestados dijo que no es un momento propicio para realizar inversiones, en tanto que un 31% respondió que sí lo es. El resto afirmó que no tenía una certeza clara sobre la cuestión.

Encuesta CREA

Por sectores

El relevamiento también incluyó preguntas sobre agricultura, ganadería y producción lechera. Al respecto, explicó que la intención de siembra de maíz tardío se incrementó 2,4 puntos porcentuales respecto del anterior informe, en julio pasado. Esto se atribuye a las lluvias de los últimos meses y a la disminución de la presencia de poblaciones de chicharrita (Dalbulus maidis) que en la campaña pasada provocaron graves daños a los cultivos de maíz.

Pese a las mejores expectativas, “se confirma la proyección de menor área maicera en la presente campaña, con una baja de siete puntos porcentuales en la participación del cereal en el plan de siembra 2024/25 versus el diseñado en 2023/24″, precisó la encuesta.

Respecto de la ganadería el trabajo arrojó como resultado que las empresas CREA, en promedio se encuentran en un proceso de retención de vientres a nivel nacional, “aunque existen contrastes importantes entre regiones que se explican por decisiones estratégicas en las empresas”, añadió.

En lechería, dijo, “se espera un crecimiento de la producción de leche en el próximo cuatrimestre por parte de los empresarios tamberos consultados, aunque existen contrastes regionales que se explican por los problemas climáticos ocurridos en algunas cuencas”.

Este crecimiento, explicó el informe, se sostiene tanto por el crecimiento del rodeo como en las mejoras de la producción individual de leche. Esto último es por “cambios en las dietas e inversiones en confort animal, entre otros factores”, destacó.

LA NACION