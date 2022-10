En medio de un discurso, el presidente de la Rural devolvió una corbata prestada hace 5 años

“Devolvémela cuando seas presidente de la Rural y des tu discurso aquí”. Corría 2017 y esas fueron las palabras del ingeniero agrónomo Orlando Arrechea Harriet, expresidente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca (SRBB), a Nicolás Pino, que en ese momento tenía el cargo de vicepresidente 2º de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Todo ocurrió cuando el actual titular de la entidad llegó al predio en esa ciudad para participar de la inauguración de la Expo Bordeu y se lamentó frente a unos socios el haberse olvidado su corbata. Enseguida y generosamente, el actual director de SRBB se sacó la suya y se la prestó. Finalizado el evento, cuando Pino se la quiso devolver, entre risas Arrechea Harriet le expresó que se la traiga en la próxima vuelta a la ciudad ya como presidente de la SRA.

Ayer domingo, luego de reclamar por las economías regionales que pierden competitividad por el tipo de cambio, de reivindicar la propiedad privada, de reclamar a la Justicia sobre el amparo de las retenciones, en el último tramo de su discurso Pino recordó la anécdota de cinco años atrás.

Pino devuelve una corbata

“Ese 2017, yo llegué muy tranquilamente a este lugar en el que me siento como en mi casa y me encontré con una situación un poco particular: no tenía corbata y no tenía tiempo de ir a comprar una. Enseguida, un amigo me dijo quedate tranquilo que yo te presto la mía”, recordó frente a un gran número de público que aplaudía en las tribunas. Hace 10 días, Pino fue reelecto presidente de la SRA.

“Cuando se terminó todo, fuimos a tomar un café y se la quise devolver y me dijo que se la devuelva cuando vuelva como presidente”, agregó.

¡Que linda que está la Expo Bordeu en Bahia Blanca! gracias por invitarnos a participar del acto inaugural @SociedadRural pic.twitter.com/RKmgOv6sIb — Nicolás Pino (@NicolasPinoSRA) October 2, 2022

Mientras se iba desarmando el nudo de la corbata, el dirigente se dio vuelta hacia el palco y dijo: “Era algo que tenía que hacer. Acá tenés tu corbata Orlando, muchas gracias”. Sin embargo, el productor tuvo un nuevo gesto y decidió obsequiarle definitivamente la corbata colorada de Hermès, que también fue lucida por Pino el día de la inauguración de la Exposición de Palermo pasado.