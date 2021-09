Entre las acciones y un pedido a la política

La Mesa de Enlace dejó para una última instancia el recurso de recurrir a un cese de comercialización para expresar la disconformidad por la extensión del cepo a la exportación de carne vacuna. Sin embargo, tras la reunión celebrada esta semana con integrantes de la cadena de la carne, le pondrá foco en primera instancia a una acción más fuerte de comunicación ante la sociedad sobre los efectos de la restricción.

También habría, no antes de 15 a 20 días, alguna manifestación pública en la ciudad de Buenos Aires cuyo formato está para definir y lo mismo en localidades del interior. Mientras tanto, trascendió que la Rural sigue trabajando para avanzar con un amparo en contra del cepo del Gobierno.

Reclamos

En una semana marcada a fuego por el escenario posPASO, en el sector se subrayó la necesidad de mirar más allá de la coyuntura y apuntar a la necesidad de políticas que brinden previsibilidad al sector y no lo limiten. Lo dejó claro en ese sentido José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el lanzamiento de las proyecciones de la campaña 2021/2022.

“Necesitamos un compromiso de la política en general y del Gobierno en particular, de mantener las reglas de juego claras, sostenibles en el tiempo. Tenemos que ser previsibles, es la única forma que un país pueda tener inversiones de calidad, no inversiones golondrinas que vienen y se van”, señaló. Sostuvo que la política deber asumir el compromiso “de no echar mano” para “interrumpir o restringir los flujos de exportación”.