Entre un proyecto que no llegó y un reencuentro para cerrar heridas

Las versiones de que el Gobierno se apresta a enviar al Congreso el proyecto de fomento para la agroindustria generó nerviosismo en los últimos días. Es que, más allá de comentarios sobre algunos puntos, hasta el cierre de esta edición al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) -que viene bregando por una ley- no le había llegado copia del proyecto definido por el Gobierno.

Así las cosas, en un chat donde están miembros del CAA se difundió que, por esa situación, al no conocerse el proyecto final no se podía estar de acuerdo o en desacuerdo. Algunos allí plantearon la necesidad de marcar la cancha aclarando públicamente que hasta el momento no se había accedido a la iniciativa oficial.

Desayuno

Tras las elecciones que lo convirtieron en presidente y ya en las nuevas oficinas de la Rural, el presidente de la entidad, Nicolás Pino, sumó una foto de camaradería. El 30 de agosto pasado, tuvo sentados en un desayuno a los expresidentes Eduardo de Zavalía, Horacio Gutiérrez, Enrique Crotto, Luciano Miguens, Hugo Luis Biolcati, Luis Miguel Etchevehere y Daniel Pelegrina.

Vale recordar que como integrantes del comité de expresidentes De Zavalía, Gutiérrez, Miguens, Crotto y Biolcati apoyaron a Pelegrina en la última elección donde perdió. En cambio, Etchevehere jugó para Pino en la contienda. En ese marco, la foto de Nicolás Pino con los expresidentes mostró por un instante una imagen de conjunto tras la interna que tuvo duros encontronazos durante la campaña electoral.

LA NACION

