ROSARIO.- En medio de un escenario difícil para la economía argentina, en esta ciudad, en Experiencia IDEA Agroindustria 2023, especialistas analizaron el presente y el futuro de la Argentina de cara a las PASO.

Para la economista Marina Dal Poggetto, es un poco simple repetir siempre lo mismo, donde los síntomas que tiene la Argentina “son la inflación, la violentísima dispersión de precios relativos que hay, con bienes durables ridículamente caros y tarifas ridículamente baratas”.

“La brecha cambiaria es la principal distorsión de la economía, el exportador recibe la mitad del precio y el importador paga la mitad de lo que vale el dólar: es un subsidio del exportador al importador, por lo cual los incentivos son muy perversos”, opinó.

"¿Qué me preocupa? Todo. Esta semana la reserva; el mes que viene, la inflación; y, en cuatro meses, los pasivos del Banco Central.

Soy optimista a mediano plazo con respecto a estas variables, no voy a tener una inflación baja de un dígito, pero si persistentemente baja"… pic.twitter.com/aOKcVTZ3Ho — IDEA (@idea_arg) August 7, 2023

Para Dal Poggeto detrás de estos síntomas sobran pesos y se encuentra el déficit cuasi fiscal, que es mucho más grande que el fiscal, donde cada vez faltan más dólares.

“Eso requiere, como condición necesaria, empezar a recapitalizar el balance del Banco Central y cambiar los precios relativos, si no nunca se va a terminar de corregir la brecha”, indicó.

En esa línea, Hernán Lacunza, exministro de Hacienda de Mauricio Macri, dijo que su preocupación “pasa por las reservas, la inflación y pasivos remunerados del Banco Central”, que engloba la falta de previsibilidad para todos los sectores productivos del país.

“¿Cómo le podemos dar previsibilidad? Esta semana son las reservas; dentro de un mes, la inflación; dentro de cuatro meses, la ecuación del Banco Central. Es todo un disparate, producto de una política económica completamente desquiciada con parches, cepos múltiples y 20 tipos de cambio. ¿Cómo puede el sector agropecuario, el motor productivo de la Argentina, y no es un eslogan, proyectar en cuatro años el ciclo ganadero, si no le podemos dar una respuesta más consistente de acá a una semana de qué va a pasar con las reservas y con su contracara, el tipo de cambio?”, se preguntó.

“Hay una oportunidad, como dice el apotegma chino que en toda crisis hay una oportunidad. Pero la historia argentina de estos años nos dice que tenemos la capacidad de transformar todas las oportunidades en crisis”, agregó.

Sin embargo, Lacunza se mostró “optimista a mediano plazo, pero no a 20 años, es solo un par de años o dos años”.

“Si bien no se va a poder solucionar el tema de la deuda enseguida, la debemos tener consistentemente a la baja, además de un equilibrio fiscal. Porque toda deuda es pagable siempre y cuando el acreedor o el prestamista vean que a lo largo del futuro es más baja”, aseguró. Pero advirtió: “No debemos hacer más de lo mismo, si no nos vamos a rifar al agro como lo venimos rifando y nos vamos a rifar la Vaca Muerta de energía”.

Según una encuesta de IDEA, el 80% del empresariado consultado dice que lo más importante es reducir el déficit fiscal. En este sentido, el exministro se alegró por ese muestreo empresarial, aunque señaló que el sector privado, en vez de pedir a los gobernantes, debe ver qué se puede hacer en conjunto con la política y “no analizar los problemas públicos del otro lado del mostrador, esté quien esté, inclusive este Gobierno”.

“Así que enhorabuena que haya ese diagnóstico común porque si no la cosa no va a cambiar aunque la elección la gane Maradona y Messi juntos”, aseguró.

Por último, Lacunza habló de un tema que al campo le preocupa en demasía: los derechos de exportación (DEX). “Yo no digo que se va a poder bajar la retenciones del día uno por respeto al campo, les estaría mintiendo. No le crean a quienes se lo dicen, porque si no baja el gasto no se va a poder bajar los impuestos. No prometemos cosas que no se van a realizar, tenemos que salir de la trampa esa de hacer campaña con propuestas populistas de corto plazo. La consistencia es todo”, cerró el economista.