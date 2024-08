“Esta vez tiene sentido”: el secretario de Agricultura insistió en que el Gobierno quiere bajar los impuestos al campo

Escuchar

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, dijo que tiene “diálogo” y “contacto” con los productores agropecuarios y que entiende la situación que atraviesan en este momento. El funcionario, también productor, aseguró que es mucho más fácil el planteo con los productores. El gobierno de Javier Milei, dijo, está con el sector y lo primero que haría una vez que se acomode la macroeconomía va a ser la baja de los impuestos: “Esta vez tiene sentido”. Vale recordar que el ministro de Economía, Luis Caputo, e incluso el mismo primer mandatario, dieron ya señales de avanzar con una reducción tributaria. Esto pasó con carnes y lácteos, por ejemplo, donde se redujeron y eliminaron derechos de exportación.

El funcionario participó de Negocios del Campo, Capítulo 9, organizado por LA NACION, donde explicó que conoce la situación de los productores. “Toda la vida fui productor. Entiendo todo lo que ellos nos dicen, y por ahí es mucho más fácil explicarles por qué hay cosas que no se pueden hacer. Es mucho más fácil para mí dialogar con ellos. El hombre de campo es consciente de que el tema macro atraviesa a toda la economía y todos los ciudadanos. Venimos del desquicio monetario y fiscal y eso hay que ordenarlo. El Gobierno está ordenando eso, cuesta, son muchos años de descontrol, pero lo están haciendo. La sociedad está haciendo un esfuerzo enorme y el campo lo está haciendo”, explicó en diálogo con la periodista Viviana Valles.

Además, agregó que el presidente Javier Milei que ha ido a varias exposiciones del sector agropecuario, como la Exposición Rural de Palermo y Expo Angus, “entiende” al campo. Recordó que el primer mandatario estará en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) el próximo viernes. “Eso quiere decir que está con el campo. Entiende el tema y en la medida de lo posible tiene que ver con lo económico… Se van tomando las decisiones. Esto nos dice que esta vez es distinto y esta vez tiene sentido. Vamos a salir del pantano”, precisó.

La periodista Viviana Valles y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta Fabián Malavolta

“Viniendo de la producción, lo privado, lo que rescato es la conexión entre economía, producción, agro, donde te preguntan las cosas, las transmitís y evalúan. Estamos en sintonía”, afirmó.

Consultado por Valles sobre lo que puede llegar primero para el sector agropecuario, entre la unificación del tipo de cambio o la baja de las retenciones, indicó que el tema macro lo excede, pero que la idea es unificar las cosas macro. Es decir, el tipo de cambio, el déficit y la inflación. “Los números ya están dando bien en el tema de déficit fiscal. El tema de la unificación cambiaria es más complejo, porque hay que evaluar problemas. Eso lo evalúa Economía [por el Ministerio], a mí me excede”, añadió. No obstante, explicó que una vez que se unifiquen los temas mencionados “lo primero va a ser bajar los impuestos”.

En esa línea, aseguró que “el Gobierno está encaminado a que es con el campo la salida”, sobre todo después de haber vivido 20 años de lo contrario. También dijo que están en constante contacto con Cancillería, donde están trabajando en proyectos. “Hay temas que no dependen de nosotros, sino que dependen de la contraparte, pero se trabaja mucho en eso: en aumentar las exportaciones, que son fundamentales para tener las divisas que siempre te están faltando”, acotó.

Sobre la relación comercial y las oportunidades del campo en China, afirmó: “Me excede, pero todo lo que es comercial se está trabajando. Lo que es comercial ellos lo compran, como todo y se está tratando de abrir en Filipinas, India en muchos productos. La idea es diversificar y ampliar, tratar de vender todo lo que vendamos al exterior”. Sobre la tecnificación en el sector agropecuario, indicó, hay una oportunidad enorme. “Como la salida es con el campo, vamos a salir”, precisó.

Sergio Iraeta: “Como la salida es con el campo, vamos a salir” Fabián Malavolta

Desde la Secretaría, dijo, tratan de sacar todo lo vinculado con resoluciones incómodas, con disposiciones que ya no tienen sentido, con la idea de “descomplejizarle la vida al productor” y eliminar trámites. Recordó que el Gobierno eliminó en gran medida muchos de los trámites que se hacen con el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). “Todo eso lo vamos limpiando y tratando de sacar. Eso en términos de ayuda al productor sirve mucho”, precisó. Reconoció, también, que el sector va a sembrar menos maíz por el tema de la chicharrita.

Además señaló que los productores viven sujetos a condiciones naturales por el clima, pero ratificó que el hombre de campo es resiliente y “emprendedor”. Según señaló, el campo no ha sabido comunicarse. “La diferencia es que este Gobierno entiende al campo y sabe que es con el campo la salida y las cosas que se pueden hacer sin comprometer el tema fiscal, porque en la Argentina, no hace falta que lo explique, todo lo impositivo y que no complejice mucho el tema fiscal se está haciendo y la gente del campo lo percibe. Es poco, pero es lo que se puede hacer”, sintetizó.