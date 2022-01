Estrategias de manejo y decisiones para enfrentar el golpe de la sequía

Ante una sequía severa, algunos productores mantienen una actitud pasiva y solo atinan a esperar que termine, porque “en algún momento va a volver a llover”. Los técnicos aconsejan alejarse de esa conducta y tener un comportamiento más proactivo, que reduzca los efectos negativos del fenómeno en la actividades agrícolas y ganaderas.

Aparentemente, en los campos agrícolas, los efectos de la seca son mucho más visibles en el maíz que en otros cultivos de verano. En muchas zonas, los maíces tempranos fueron muy afectados por la falta de humedad y los productores ya admiten un recorte de la producción presupuestada. En cambio, la evolución posible de la soja es mucho más incierta aún y motivo de conversación diaria de los productores y técnicos. Las sembradas temprano, con grupos cortos de alto potencial de rendimiento, están R3-R4 floreciendo con suelos que tienen las napas en profundidad.

Un factor que ayuda a sobrellevar la sequía es la canopia reducida que desarrollaron las sojas tempranas en esta campaña, producto de las bajas temperaturas y de la aplicación de algunos herbicidas. “Tienen 10-11 nudos, pero no llegan al ombligo como en otros años; les faltó altura”, observa un técnico que recorre muchos lotes agrícolas en Santa Fe. Esta condición es positiva porque es sinónimo de menos de evapotranspiración de agua.

El consultor Julio Lieutier destaca, además, que las sojas de primera fueron muy atacadas por isoca bolillera, que en muchos campos exigió dos tratamientos, a lo que se agregaron más recientemente ataques de trips y arañuela, controles que aumentan los costos.

Maíces de primera, secos

En estos días está en discusión la aplicación de fungicida: plantas estresadas no están en condiciones de recibir un tratamiento. Por esa razón, Lieutier aconseja demorar la aplicación hasta después de las lluvias. De cara al futuro, los técnicos entienden que la mayoría de estas sojas no está n perdidas, porque si llueve pronto puedan recuperar flores.

Las sojas de segunda se despegan poco del suelo esperando el agua. Les falta una eternidad para convertirse en cosecha. Hay mucha heterogeneidad: cultivos con dos o tres hojas hasta otros cerca de la floración, de acuerdo la fecha de siembra. Si lloviera en la segunda quincena de enero, Lieutier estima que la merma de rendimiento podría ser poco apreciable.

Campos mixtos

En los campos mixtos que sembraron maíz de primera y tienen mal aspecto, una pregunta que se hacen muchos empresarios es si conviene picarlos o seguir teniendo expectativas de cosecha. Para Gabriel Espósito, profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la decisión debe tomarse en cada lote. “Es una decisión que no es sencilla porque hay un abanico de situaciones que van desde cultivos totalmente secos que solo pueden picarse, siguiendo con maíces en condiciones regulares, a los que no se deberían agregar más gastos, como la fertilización, hasta lotes que podrían continuar la evolución normal con la tecnología convencional. Hay que evaluar el estado de cada cultivo con un profesional que conozca bien al maíz y tomar la decisión correcta in situ”, propone.

Lieutier también observa que es difícil hablar de pérdidas en maíz porque hay mucha heterogeneidad y se observan cultivos con muy bajas expectativas de rendimiento y otros con mayor potencial por haber sido sembrados en bajos o en potreros con napa cercana.

En los lotes regulares, el consultor es partidario de seguirlos hasta la cosecha para buscar la recuperación, al menos, de una parte del gasto realizado, del costo hundido. Justifica esa decisión en los altos precios que se ofrecen para abril del año que viene -220US$/t-, que abaratan el valor de la cosecha medido en quintales y reducen el rinde de indiferencia. “A mi juicio vale la pena dejar para cosecha un cultivo regular, porque una vez que se paga el costo de trilla, todo lo demás que ingresa contribuye a salvar los gastos de implantación y protección. El cultivo debe tener muchas pérdidas para que no se contemple su recolección”, sintetiza.

Se proyectan pérdidas en soja

En cambio, los productores mixtos que tengan maíces en muy mal estado, sin choclos, pueden ensilarlos para destinarlos a la alimentación de la hacienda. “El silaje no será de gran calidad energética, pero contribuirá a mejorar el estado de los animales”, aclara un profesional de Rufino. Ocurrió que muchos cultivos largaron la flor masculina pero no la femenina por el avance de la sequía y por eso no generaron mazorcas. Otros desarrollaron la etapa reproductiva a medias y rendirán 50qq/ha, como esperan en Chacabuco.

Quien no tenga hacienda propia puede explorar la posibilidad de ofrecer forraje a un tambo o a un feedlot cercano. En todos los casos se podrían ensilar los peores lotes y reservar para cosecha los que muestren mejores rindes relativos.

La decisión de picar o ensilar maíces de bajo potencial debe tomarse rápidamente porque en pocos días comienzan a ensilar los tamberos, con lo cual no va ser fácil conseguir contratistas de cortapicado.

En suma, recorrer los maíces, clasificarlos y darle destino de cosecha a los mejores y uso forrajero a los de peor condición sería una recomendación útil para quienes desarrollen planteos mixtos y tienen vacas con cría en pésimas condiciones.

Campos ganaderos

Las medidas para enfrentar la seca en campos de cría conforman un abanico que incluye el destete adelantado, el creep feeding y el “enlatado” de los terneros, según explica el consultor Miguel Mejía.

Para decidir cuál herramienta utilizar “hay que analizar la situación de cada campo, el estado de las vacas, la disponibilidad de pasto, si los terneros se recrían o se venden, etc. Se debe evaluar todo eso con el asesor agronómico o veterinario, para hacer la mejor elección en función de cada situación”, aconseja Mejía.

Si la vaca está perdiendo mucha condición corporal, será mejor sacarle el ternero con destete adelantado. Así se evita que siga cayendo y puede recuperar estado en el otoño. Mejía recuerda que la ciclicidad del próximo servicio dependerá de la condición corporal al momento del parto. Entonces, destetar temprano permite hacer un uso más racional del forraje, ya que el ternero necesita pasto de mejor calidad que el de la vaca para crecer. Y la vaca puede permanecer en pastos de menor condición. Si no se lleva a cabo esta práctica, probablemente el ternero no desarrolle al pie y la vaca siga perdiendo estado, lo que comprometería su próximo servicio.

Hacienda en pastoreo

Otra posibilidad puede ser el creep feeding, que consiste en dar alimento al ternero en comederos al los que no tiene acceso la madre. Reemplaza al forraje del ternero cuando falta y suplementa calidad cuando la pierde. “Cuando la vaca no está en mal estado y el forraje perdió calidad por la seca, permite seguir con el ternero al pie. Obviamente, este tipo de alimentación no tiene efecto positivo sobre la condición corporal de las vacas ni sobre su preñez”, apunta el profesional.

Más allá de estas u otras medidas coyunturales, Mejía destaca que “es importante analizar todo el sistema ganadero”. Y además aconseja pensar en el largo plazo porque las decisiones de hoy pueden afectar el próximo servicio en forma negativa. Por eso, el especialista recomienda tomar actitudes proactivas y “no dejar que la seca defina nuestro servicio ni la condición corporal de las vacas a futuro. En cría es muy común no hacer nada y esperar un mal tacto. Pero estamos a tiempo de cambiar ese resultado”, desafía.

Más herramientas ganaderas

En los campos que tienen hacienda de invernada será crucial aprovechar muy bien el poco forraje disponible. Por ejemplo, al cortar y picar alfalfa se cosecha el 90% de la biomasa disponible versus el 50% que se levanta con el pastoreo. También puede recurrirse al aprovechamiento por horas de las mejores pasturas.

Por otro lado, convendrá manejar a los animales en potreros chicos, para evitar largas caminatas que consumen energía. En los casos en que sea inevitable el sobrepastoreo, convendrá sacrificar las praderas más viejas. Otra decisión en las empresas será adelantar el encierre de los novillos en terminación, aunque el grano esté caro.

Silaje de maíz y de alfalfa pueden reemplazar parcialmente al grano de maíz en la dieta con un costo menor por kilo de materia seca, aunque con menor capacidad de engorde y más tiempo para la terminación. La otra recomendación es cuidar a la hacienda de tambo y de feedlot del estrés calórico. Convendrá usar dieta “frías” suministradas a la mañana temprano y a la noche, al tiempo de asegurar agua limpia y fresca. No hay que olvidar que las vacas de tambo no se recuperan de día de calor agobiante si la temperatura de noche no baja de 22 °C.

Riesgos

Los años de seca generan vulnerabilidades y riesgos para las empresas, que conviene prevenir. Estos son: