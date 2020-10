Etchevehere: una agrupación criticó dichos de Basterra

El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Luego que el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, en una entrevista con LA NACION afirmara que Campo + Ciudad es conducida por el exministro Luis Miguel Etchevehere, los integrantes de la agrupación le respondieron al funcionario.

Basterra había expresado que existían "intereses políticos, no de la dirigencia rural.por ejemplo Campo y Ciudad (la agrupación se llama Campo + Ciudad) conducido por (Luis) Miguel Etchevehere que cada vez que hubo un problema han intentado exacerbarlo".

A través de un comunicado, explicaron que Campo + Ciudad es una agrupación de ciudadanos independientes. "No sólo no es conducida por Etchevehere (que ni siquiera pertenece a la agrupación), sino que no es conducida por nadie. Como decenas de grupos de ciudadanos que nacieron de las redes sociales, hay miembros más activos, hay diferentes roles, hay referentes con más presencia que otros, pero no hay un líder, un conductor", señalaron.

En el escrito, repudian "esta falsedad, que, o bien se trata de una irresponsabilidad inadmisible en un ministro de la Nación, que va por la vida lanzando acusaciones sobre cosas que desconoce; o bien fue una mentira deliberada, con intención de desacreditar a cientos de ciudadanos movilizados, asociando su lucha a intereses privados o partidarios".

En esa línea, exigen la retractación inmediata y pública del funcionario, en medios de igual alcance, y sus disculpas: "Que el ministro de Agricultura minimice la usurpación de un campo es grave. Que esté dispuesto a mentir para defender a los usurpadores es demasiado".

Por último, manifiestan su defensa a la propiedad privada, sin importar a quién pertenezca. "Están a la vista todos los ingredientes para denunciar una usurpación realizada con complicidad del Estado: el ingreso repentino de más de cien personas, la participación de funcionarios del gobierno nacional, una ONG que cuestiona los métodos productivos que allí se emplean, y la presencia de Juan Grabois, militante indiscutido de la reforma agraria. Tiene razón el ministro cuando dice que aquí hay intereses políticos", concluye el comunicado.

