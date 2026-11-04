Excelencia Agropecuaria: estos son los ternados de 2026 para el premio a los mejores del campo

El martes 17 de noviembre se realizará una nueva edición de la entrega del galardón de LA NACION y Galicia
- 3 minutos de lectura'
El campo argentino es mucho más que una actividad productiva: es una historia de trabajo, conocimiento y capacidad para transformar desafíos en oportunidades. En un escenario global cada vez más exigente, atravesado por cambios tecnológicos, nuevas demandas por parte de los mercados y problemáticas ambientales, el agro vuelve a demostrar su potencial para reinventarse, generar valor y proyectar su desarrollo más allá de las fronteras locales.
Detrás de esta transformación hay hombres y mujeres que, desde distintos puntos del país, impulsan formas innovadoras para producir, incorporan tecnología y buscan respuestas a los retos de un sector en constante evolución y motor de la economía argentina.
Productividad, disrupción y sustentabilidad se integran en una misma agenda, donde el crecimiento del negocio también implica cuidar los recursos, fortalecer las comunidades y pensar en las próximas generaciones. Así, la ciencia, el conocimiento y la transformación digital abren nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia, anticiparse a los cambios y construir modelos productivos más resilientes, indispensables para competir en mercados cada vez más sofisticados.
En este contexto, bajo la consigna “Innovar para anticiparse al futuro”, el próximo 17 de noviembre se celebrará la XXIV edición del premio a la Excelencia Agropecuaria que organizan LA NACION y Galicia; un reconocimiento para aquellos que estimulan el desarrollo del sector. Los ternados de esta edición representan diversas expresiones de un agro que evoluciona, que apuesta por las personas y encuentra en la tecnología, la creatividad y el compromiso sus principales motores para seguir creciendo. La entrega se podrá ver en vivo, desde las 17, a través de lanacion.com, YouTube y Facebook Live.
Como cada año, los candidatos a las ternas y los ganadores fueron seleccionados por un distinguido jurado, en esta oportunidad integrado por Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Galicia; José Del Rio, director de Contenidos de LA NACION; Roberto Bisang, profesor consulto, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de FCE-UBA/Conicet; Matilde Bunge, productora agropecuaria y exvicepresidenta de CREA, y Francisco Oliverio, asesor y coordinador de proyectos de la Fundación Producir Conservando.
En total, son ocho las categorías que se premiarán durante esta ceremonia: Agricultura extensiva, Apertura al mundo, Gestión sustentable, Industria agroalimentaria, Innovación tecnológica, Producción animal, Productor de economías regionales y Servicios para la producción. Además, entre los ganadores de las diferentes ternas también se elegirá el premio de Oro, que sintetiza todos los atributos y la excelencia agropecuaria que este galardón busca visibilizar. A continuación, presentamos los ternados en cada una de las categorías participantes; hombres y mujeres del campo, empresas y proyectos que se destacaron durante el último año:
Agricultura extensiva
• El Alpataco de Grupo Boehler
• Hijas de Juan A. Harriet SA
• VG Agronegocios
Apertura al mundo
• La Estacada
• Manila SA
• Unión Agraria
Gestión sustentable
• CampoLimpio
• Citrusvil SA
• Las Chilcas
Industria agroalimentaria
• Carne Hereford SA
• Frimsa SA
• Molino Forzani SA
Innovación tecnológica
• Biofilm
• Digirodeo
• Keclon
Producción animal
• Establecimientos La Negra
• La Paloma Agropecuaria SA
• Mirgor
Productor de economías regionales
• Biotuc
• Cono SA
• Salvita
Servicios para la producción
• Agrality
• Bunge
• Desab SA
Para más información, pueden consultar el sitio web oficial: https://www.premioagro.com.ar.
- 1
- 2
Belén, veterinaria, eligió un tractor rosa: “Vamos a hacer algo muy disruptivo”
- 3
Dólares: pese al récord de octubre, en 2026 las cerealeras ingresarán, con US$28.200 millones, un 10% menos que el año pasado
- 4
Metalfor, una de las empresas nacionales más relevantes del agro, pidió su concurso de acreedores