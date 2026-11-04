Excelencia Agropecuaria: estos son los ternados de 2026 para el premio a los mejores del campo

El campo argentino es mucho más que una actividad productiva: es una historia de trabajo, conocimiento y capacidad para transformar desafíos en oportunidades. En un escenario global cada vez más exigente, atravesado por cambios tecnológicos, nuevas demandas por parte de los mercados y problemáticas ambientales, el agro vuelve a demostrar su potencial para reinventarse, generar valor y proyectar su desarrollo más allá de las fronteras locales.

Detrás de esta transformación hay hombres y mujeres que, desde distintos puntos del país, impulsan formas innovadoras para producir, incorporan tecnología y buscan respuestas a los retos de un sector en constante evolución y motor de la economía argentina.

La reunión del jurado para los ternados Fabián Marelli

Productividad, disrupción y sustentabilidad se integran en una misma agenda, donde el crecimiento del negocio también implica cuidar los recursos, fortalecer las comunidades y pensar en las próximas generaciones. Así, la ciencia, el conocimiento y la transformación digital abren nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia, anticiparse a los cambios y construir modelos productivos más resilientes, indispensables para competir en mercados cada vez más sofisticados.

En este contexto, bajo la consigna “Innovar para anticiparse al futuro”, el próximo 17 de noviembre se celebrará la XXIV edición del premio a la Excelencia Agropecuaria que organizan LA NACION y Galicia; un reconocimiento para aquellos que estimulan el desarrollo del sector. Los ternados de esta edición representan diversas expresiones de un agro que evoluciona, que apuesta por las personas y encuentra en la tecnología, la creatividad y el compromiso sus principales motores para seguir creciendo. La entrega se podrá ver en vivo, desde las 17, a través de lanacion.com, YouTube y Facebook Live.

Como cada año, los candidatos a las ternas y los ganadores fueron seleccionados por un distinguido jurado, en esta oportunidad integrado por Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Galicia; José Del Rio, director de Contenidos de LA NACION; Roberto Bisang, profesor consulto, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de FCE-UBA/Conicet; Matilde Bunge, productora agropecuaria y exvicepresidenta de CREA, y Francisco Oliverio, asesor y coordinador de proyectos de la Fundación Producir Conservando.

El martes 17 de noviembre se realizará una nueva edición del galardón que entregan LA NACION y Galicia Fabián Marelli

En total, son ocho las categorías que se premiarán durante esta ceremonia: Agricultura extensiva, Apertura al mundo, Gestión sustentable, Industria agroalimentaria, Innovación tecnológica, Producción animal, Productor de economías regionales y Servicios para la producción. Además, entre los ganadores de las diferentes ternas también se elegirá el premio de Oro, que sintetiza todos los atributos y la excelencia agropecuaria que este galardón busca visibilizar. A continuación, presentamos los ternados en cada una de las categorías participantes; hombres y mujeres del campo, empresas y proyectos que se destacaron durante el último año:

Agricultura extensiva

• El Alpataco de Grupo Boehler

• Hijas de Juan A. Harriet SA

• VG Agronegocios

Apertura al mundo

• La Estacada

• Manila SA

• Unión Agraria

Gestión sustentable

• CampoLimpio

• Citrusvil SA

• Las Chilcas

Industria agroalimentaria

• Carne Hereford SA

• Frimsa SA

• Molino Forzani SA

Innovación tecnológica

• Biofilm

• Digirodeo

• Keclon

Producción animal

• Establecimientos La Negra

• La Paloma Agropecuaria SA

• Mirgor

Productor de economías regionales

• Biotuc

• Cono SA

• Salvita

Servicios para la producción

• Agrality

• Bunge

• Desab SA

Para más información, pueden consultar el sitio web oficial: https://www.premioagro.com.ar.