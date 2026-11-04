Expectativa por la posibilidad de que un poderoso grupo peruano reactive dos plantas lácteas

SANTA FE.- Después de casi un año de la paralización de la producción en las tres plantas que Lácteos Verónica posee en esta provincia (Suardi, Lehmann y Clason), una de las cuales –la primera-hace unos meses volvió a elaborar productos para terceros, surgió una alternativa para las dos restantes pero todo está en manos de la Justicia que entiende en el concurso preventivo de acreedores de la firma.

Según lo confirmó la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), en un comunicado que lleva la firma de su secretario general, Héctor Luis Ponce, hubo reuniones, algunas con avances concretos, con directivos de Molfino Hnos. SA, perteneciente al Grupo Gloria, de origen peruano y de importante a nivel regional.

Para el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, Roald Néstor Báscolo, “es una muy buena noticia” el interés de Molfino en poner en marcha las plantas de Lehmann y Clason. “Es buena noticia, especialmente, para los trabajadores, para los tamberos, para los prestadores de servicios y para la comunidad en general”, remarcó el funcionario a LA NACION.

Báscolo explicó que la empresa que se interesó en las plantas de Verónica “es líder en el país, con trayectoria en el rubro y respaldo financiero”. No obstante, el funcionario santafecino reconoció su cautela al señalar que “ahora resta esperar la aprobación de los contratos por parte del juez del concurso. Esperemos que la Justicia actúe con celeridad, pensando principalmente en los trabajadores y sus familias. A ellos todo nuestro apoyo desde el Gobierno de la provincia”, añadió.

El objetivo de ese eventual acuerdo es poner en marcha nuevamente de forma parcial la planta industrial ubicada en Lehmann (al centro oeste de la capital provincia, cerca de Rafaela) y, posteriormente, la unidad operativa de Clason (al sur). En ambos casos, la actividad de esas fábricas se desarrollará bajo la modalidad de contratos de fasón.

Hace unos meses la planta de Suardi volvió a elaborar productos para terceros Redes

Después de definir la propuesta, la misma fue elevada al expediente concursal, aunque se desconoce si el juez a cargo del concurso resolverá en forma positiva. En tanto, el gremio planteó que la aceptación de la propuesta para las dos plantas aún paralizadas favorecerá la preservación de los puestos de trabajo, aclarando que la postura no invalida la eventual evaluación de otra propuesta superadora.

Situación

La situación de Lácteos Verónica en Santa Fe se encuentra en un punto clave en el marco de su concurso preventivo de acreedores. Arrastra con un pasivo que supera los $118.000 millones y miles de cheques rechazados. Además, mantiene impagos los salarios de este año a más de 700 trabajadores.

“Es buena noticia, especialmente, para los trabajadores, para los tamberos, para los prestadores de servicios y para la comunidad en general”, remarcó Báscolo Instagram

En agosto pasado, se alcanzó un acuerdo y se reactivó transitoriamente la planta de Suardi, en el noroeste de la provincia, próxima al límite con Córdoba, mediante un contrato con la Copalac, una firma de Morteros. Pero los propios gremialistas dicen desconocer que dicho contrato se renueve el año próximo.