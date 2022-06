Exposición Nacional de Razas: qué se dijo en el evento de la ganadería del norte

En una noche repleta de emociones, se realizó una cena con autoridades organizada por Exponenciar en el marco de la Exposición Nacional de Razas en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes en Riachuelo. Participaron el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, y el vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Pocard, entre otros funcionarios nacionales, provinciales y locales, quienes dieron sus visiones sobre el potencial de la ganadería en la Argentina y en el mundo.

Domínguez expresó: “Nuestra prioridad es el productor argentino y estamos felices de que la Argentina tenga este tipo de productores, que hagan esta genética. La Argentina es sinónimo de carne y la carne es nuestra nave insignia para entrar a los mercados del mundo”.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez Prensa Expoagro

“La relación de nuestro Gobierno con el sector no ha sido la mejor. Tengo el propósito y mi función sólo tiene sentido si somos capaces de tender un puente entre los productores y nosotros”, agregó.

Federico Palma, vicepresidente de la Sociedad Rural de Corrientes, destacó que la muestra se realiza luego que la provincia soportó “una catástrofe climática y productiva inédita”, en referencia a la sequía y a los incendios.

Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar Prensa Expoagro

En su discurso, el dirigente apuntó contra el gobierno nacional y manifestó su preocupación por la situación económica de la Argentina y de los productores agropecuarios en particular. “Entendemos que no existen las soluciones mágicas y que es imprescindible abandonar los egoísmos, los voluntarismos, las divisiones para empezar a consensuar las herramientas que permitan resolver aquellas cuestiones de fondo que nos están asfixiando. Pasó con la carne, ahora pasa con el gasoil y, tal vez, pronto suceda con el gas, porque el problema no es la guerra, los productos o los precios. El inconveniente es la mala administración, la emisión descontrolada, la inflación”.

“Lamentablemente vemos con pesar que la Argentina se encuentra inmersa en una profunda crisis, agravada por la impericia en el manejo de la economía, la aplicación de recetas anacrónicas y una lucha descarnada por espacios de poder dentro de la propia coalición del gobierno nacional”, agregó.

El CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, destacó el trabajo de los ganaderos y el rol que cumple la familia. “La carne es sinónimo de la Argentina, es parte de nuestra cultura, de nuestra forma de hacer las cosas. Y acá no hay secreto, la clave son los productores, los criadores que invierten, innovan, incorporan nuevas tecnologías para producir más y mejor en forma sustentable cuidando el medio ambiente”, dijo, y agregó: “Es un modelo que tiene como pilar a la familia y el trabajo en equipo. Este modelo permite superar los más difíciles inconvenientes en donde no hay sequía, incendios, ni inundación que impidan seguir invirtiendo, innovando y produciendo riquezas y trabajo para los argentinos”.

El presidente del Directorio de Exponenciar, Alberto Marina Prensa Expoagro

En tanto, el presidente del directorio de Exponenciar, Alberto Marina, expresó: “Estoy sorprendido y feliz de ver a esta provincia de pie, cuando apenas hace meses la veíamos con incendios. Hoy la provincia sigue adelante. Destaco con satisfacción ver que vamos recorriendo juntos este camino. Con buen diálogo y entendimiento público y privado”.

El ministro de Producción provincial, Claudio Anselmo Prensa Expoagro

“Corrientes es sinónimo de ganadería y vamos a seguir apoyando fuertemente a los productores correntinos”, expresó en su discurso el ministro de Producción provincial, Claudio Anselmo. Enumeró algunas de las medidas que instrumentó el gobierno local para paliar los efectos adversos de la sequía y los incendios “como la exención de los impuestos provinciales a los productores de hasta 2000 hectáreas, subsidios a pequeños productores que ya superan los $6000 millones, créditos de reconversión y reactivación productiva a tasas diferenciales”.